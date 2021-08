FC Memmingen schlägt Schweinfurt 1:0

Für eine Überraschung hat am Dienstag der FC Memmingen gesorgt: Der bisherige 13. der Regionalliga schlug den Tabellendritten und Favoriten Schweinfurt mit 1:0.

31.08.2021 | Stand: 21:36 Uhr

Das Tor des Abends erzielte in der 54. Minute Yannick Scholz: Nach einer Ecke von Martin Dausch wuchtete er den Ball mit dem Kopf zum umjubelten 1:0 für den FC Memmingen in die Schweinfurter Maschen.

Mit Beifall von den Rängen für seine engagierte Vorstellung war der FCM schon nach der torlosen ersten Hälfte in die Kabine verabschiedet worden. Die Schweinfurter, die in den vorangegangenen drei Spielen 14 Treffer erzielt hatten, hatten zwar eine hohe Ballbesitzquote und ließen den Ball sicher laufen. Doch die bissige Memminger Defensive stand sicher und ließ keinen Gegentreffer zu, obwohl die Gäste mehrere gute Chancen herausspielten.

Das Foto zeigt links den FCM-Spieler David Remiger, rechts Nicolai Brugger. Bild: Siegfried Rebhan

Die Kahric-Schützlinge ihrerseits gingen engagiert in die Zweikämpfe und versteckten sich keineswegs. Die größte Chance zur Führung für den FCM hatte in der 27. Minute David Mihajlovic auf dem Fuß. Er zog aus 20 Metern flach ab, doch die Kugel schoss um Haaresbreite am Schweinfurter Kasten vorbei. Doch dann kam in der 54. Minute Scholz und nahm genauer Maß.

