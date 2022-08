FC Memmingen: Sieg für mehr Selbstvertrauen soll her

Der Fußball-Bayernligist FC Memmingen will zuhause gegen VfR Garching punkten. Das sagt Trainer Stephan Baierl.

Das Tabellenbild der Fußball-Bayernliga ist etwas kurios. Gut und gerne bis zum elften Platz reicht derzeit die Spitzengruppe. Den FC Memmingen als Zehntplatzierten trennen von Spitzenreiter TSV Landsberg gerade einmal fünf Punkte, auf den Zweiten SV Schalding-Heining sind es nur vier. Jetzt steht der zehnte Spieltag an – ein Zeitpunkt, an dem sich oftmals die Spreu vom Weizen trennt. Was heißt: Gelingt dem FC Memmingen am Freitag (19.30 Uhr) gegen den VfR Garching der angepeilte Heimsieg, mischt die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl weiter oben mit, bei einer Niederlage heißt es „Mittelmaß“. Baierl lässt keine Zweifel daran, dass drei Punkte in der Arena bleiben sollen: „Das sind wir unserem Heimpublikum schuldig“.

Die Lage: Die Leistungen des FCM in den bisherigen Heimspielen waren ja durchaus in Ordnung, jetzt soll auch endlich die Ausbeute stimmen. Die Gäste aus Garching haben es bislang nur auf einen Sieg und ein Unentschieden gebracht, unterschätzt werden dürfen sie aber nicht. Auch „Underdog“ Dachau gelang es schließlich vor zwei Wochen – mit Geschick und noch mehr Glück – im Allgäu zu gewinnen.

Der Gegner: Der VfR Garching ist aus fünf gemeinsamen Regionalliga-Jahren bekannt, wobei es die Gäste im ersten Corona-Jahr mit dem Abstieg erwischte. Die sportlichen Brötchen wurden fortan kleiner gebacken, wenngleich der VfR noch über einige gestandene Spieler wie die Niebauer-Brüder Dennis und Mike oder den beim FC Bayern München ausgebildeten Riccardo Basta verfügt. Letzterer ist auch spielender Co-Trainer. Sein Bruder Nico steht mit Trainerin Solveig Böhme an der Außenlinie in der Verantwortung. Ein Wiedersehen gibt es mit den Ex-Memmingern Antonios Masmanidis und Marcello Ljubicic. Die beiden jungen Verteidiger spielten beim FCM in der A-Jugend.

Das FCM-Personal: Bis auf die Langzeitverletzten dürften alle dabei sein. Flemming Schug fehlte zuletzt wegen Rückenproblemen, was vermutlich der Größe des jungen Verteidigers und der höheren Belastung im Herrenfußball geschuldet ist. Baierl verordnete dem 19-jährigen Zwei-Meter-Mann zusätzliches Stabilisationstraining im Fitness-Studio.

Das sagt der Trainer: „Die Bayernliga ist unglaublich ausgeglichen. Den Unterschied machen oft nur Kleinigkeiten“. Diese Kleinigkeiten sollen laut Baierl aber auf die eigene Seite gezogen werden, was heißt „wir müssen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wollen ja den Anspruch, den wir auch an uns selbst stellen, erfüllen.“ Gegen Garching soll ein Sieg nicht nur für das Tabellenbild sondern auch für das Selbstvertrauen her.

Einlaufkinder: Dieses Mal läuft der Nachwuchs des TV Woringen und des TSV Bad Grönenbach mit den beiden Mannschaften in die Arena ein.

