FC Memmingen trauert um Ivica "Ivan" Agres

Der Wirt der Stadiongaststätte ist nach schwerer Krankheit verstorben.

21.08.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Der Fußball-Club Memmingen trauert um den Wirt der Stadiongaststätte Ivica „Ivan“ Agres. Wie der Verein schreibt, erlag er am vergangenen Freitag, als der Bayernliga-Spieltag gegen Dachau anstand, im Alter von 50 Jahren seiner schweren Krankheit.

Tod löst Betroffenheit aus

Der Tod des beliebten Gastronomen löste nicht nur bei den Fußballern, sondern auch bei vielen Stammgästen große Betroffenheit aus. „Er wurde viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Es tut so weh“, spricht FCM-Präsident Armin Buchmann im Namen des FCM seine Anteilnahme aus, „wir sind in Gedanken bei der Familie und wünschen in diesen schweren Stunden und Tagen viel Kraft“.

ClubHaus wurde zum Herzstück des Vereinslebens

In den vergangenen Jahren habe die Familie Agres mit ihrem Team das ClubHaus zum Herzstück des Vereinslebens gemacht. Agres hinterlässt seine Ehefrau Bozana, seine Tochter Katharina und seinen Sohn Dominik.

Mannschaft spielt mit Trauerflor

Die U21-Mannschaft bestritt ihr Landesliga-Heimspiel am Samstag gegen den FC Ehekirchen mit Trauerflor und gedachte vor den Anpfiff mit einer Schweigeminute dem Verstorbenen.