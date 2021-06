FC Memmingen: Zuschauer-Regelungen sind "völlig realitätsfremd"

Der FC Memmingen hätte beim Testspiel gegen Dornbirn einen "Bestuhlungsplan" vorlegen müssen. Warum der Regionalligist darauf verzichtete.

Erstmals nach acht Monaten hat Fußball-Regionalligist FC Memmingen (FCM) jetzt wieder vor Zuschauern gespielt. Theoretisch wären im Test gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn (1:2) am vergangenen Samstag bis zu 500 Zuschauer in der 5000 Besucher fassenden Memminger Arena möglich gewesen, aufgegliedert in maximal 100 Stehplätze und maximal 400 Sitzplätze.

Der FCM erhielt von der Stadt eine mündliche Auskunft

Auf schriftliche Nachfrage erhielt der Verein vom Ordnungsamt der Stadt Memmingen aber die mündliche Auskunft, dass für die Tribünen-Sitzplätze ein „Bestuhlungsplan“ vorgelegt werden müsse. Das bedeutete, dass nach dem gültigen „Rahmenkonzept Sport“ die Sitzplätze an die Besucher namentlich fest vergeben, erfasst und die Einhaltung überwacht werden müsste. Eine Ausnahmegenehmigung, die von den kommunalen Behörden möglich wäre und anderswo mehrfach bereits erteilt wurde, gab es in Memmingen nicht. Der FCM wollte den aus seiner Sicht „völlig überzogenen Aufwand“ mit fester Sitzplatzvergabe für ein Testspiel nicht betreiben und war wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) der Meinung, dass diese staatlichen Regelungen „immer absurder werden, nicht mehr nachvollziehbar und völlig realitätsfremd sind“.

Auf der Tribüne waren nur Funktionäre und Medienvertreter

Am Samstag wurden auf die Tribüne nur die erlaubten Funktionäre und Medienvertreter zugelassen. Karten für die 100 Stehplätze konnten vor dem Spiel an der Kasse der Stadionhalle erworben werden, solange der Vorrat reichte. In allen Arena-Bereichen galten Abstands- und FFP 2-Maskenpflicht. Die vorgeschriebene Kontakterfassung der Besucher erfolgte über die Luca-App am Arena-Eingang. In Ausnahmefällen konnte auch ein Kontaktdatenformular schriftlich ausgefüllt werden.