Fehlstart der Tannheimer Faustballerinnen

Frauen des SV Tannheim hadern mit „äußerst kurzer Vorbereitungszeit“ und kassieren zum Saisonauftakt zwei Niederlagen. Warum sie unter "enormem Druck" stehen.

24.06.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Die Bundesliga-Faustballerinnen des SV Tannheim (SVT) sind mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Diese wird wegen der Corona-Pandemie stark verkürzt, an vier Spieltagen, umgesetzt.

Da es trotzdem Auf- und Absteiger geben wird, steht das Tannheimer Team – auch wegen der äußerst kurzen Vorbereitungszeit – enorm unter Druck.

Tannheims Mannschaftsführerin: „Wir hatten nur vier Wochen Zeit“

„Wir hatten als einziges Team nur vier Wochen Zeit zur Vorbereitung. Andere Mannschaften konnten sich aufgrund anderer Vorgaben in ihren Bundesländern länger und besser vorbereiten“, betont Tannheims Mannschaftsführerin Simone Hummel. „Das versuchen wir jetzt aufzuholen und durch zusätzliches Training wettzumachen.“ Der Trainingsrückstand und die fehlende Spielpraxis machten sich nun gleich am ersten Spieltag in Gärtringen bemerkbar.

Im ersten Spiel finden die Tannheimerinnen gut ins Spiel

In der ersten Begegnung, gegen den TSV Dennach, fand das Tannheimer Team zwar gut ins Spiel, gab die Sätze aber mit 6:11, 2:11 und 5:11 an den amtierenden Feld-Vizemeister ab. Das zweite Spiel, gegen Gastgeber TSV Gärtringen, stand gleich unter dem Motto „Kampf um den Klassenerhalt“. Tannheim hielt im gesamten ersten Satz gut mit, konnte sich aber keine Führung herausarbeiten. Das gelang im zweiten Satz besser, beim 7:7 verlor die Mannschaft dann aber ihre Durchschlagskraft.

Der einzige Heimspieltag findet am 18. Juli statt

Auch im dritten Satz gelang es der Mannschaft des SVT nicht mehr, dominant und spielbestimmend zu werden. Der TSV Gärtringen spielte auf Sicherheit und gewann das Spiel im Ganzen ungefährdet mit 11:7, 11:9 und 11:5. (mz)

Ausblick: Der einzige Heimspieltag der Tannheimerinnen findet am 18. Juli statt.

Für die Bundesliga-Faustballerinnen des SV Tannheim (SVT) spielten beim Spieltag in Gärtringen: Selina Baur, Jasmin Klang, Franziska Kohler, Elena Harrer, Simone Hummel, Klara Mahle, Carolin Reisch, Carolin Seitz. Sie wurden von der Seitenlinie unterstützt von Sarah Reisch.