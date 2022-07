Feibelmann muss weg: Hassbotschaften ohne Absender

Die Ausstellung im Stadtmuseum „Feibelmann muss weg – antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz“ dreht sich um eine jüdische Familie aus Memmingen.

Heute passieren Diffamierungen oft in der Anonymität des Internets, früher wurden sie mit der Post zugestellt: Unter dem Titel „Feibelmann muss weg – ein antisemitscher Vorfall aus der schwäbischen Provinz“, steht die neu eröffnete Ausstellung im Memminger Stadtmuseum.

Mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten kamen im Jahr 1933 Politiker an die Macht, deren Parteiprogramm entscheidend auf dem Antisemitismus aufbaute. Diese Ideologie fand schnell Zugang zur allgemeinen Kultur des Bürgertums und der Gesellschaft. Auf einen lokalen Fall und besonderen Fund zweier junger Memminger bezieht sich die neue Präsentation. Diese baut sich auf 22 Reproduktionen von Briefen und Postkarten auf, welche die Memminger Familie Feibelmann ab Juli 1933 täglich erreicht haben. Die meisten der Nachrichten wurden mit der Post verschickt und durch den zuständigen Briefträger persönlich zugestellt.

Durch einen Zufall stießen die beiden gebürtigen Memminger und Historiker Michael Ilg und Vincent Hoyer auf den Internetseiten der Gedenkstätte der Opfer des Holocausts – Yad Vashem in Israel – auf die Geschichte des Unternehmers Jakob Feibelmann, der Ende 1934 zusammen mit seiner Familie aufgrund der zunehmenden Bedrohungen nach Israel emigrierte. Jakob kam am 3. Oktober 1880 in Memmingen auf die Welt. Anfang der 1930er-Jahre lebte er zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Irma und der gemeinsamen Tochter Marie in der Herrenstraße 14.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten bekam Feibelmann fast täglich namenlose Hassbriefe zugestellt, welche die Familie beleidigten und massiv bedrohten. Die meisten der Postkarten sind aufgrund der Handschrift einem Täter zuzuordnen, der aber bis heute nicht ermittelt werden konnte. Auf den Karten finden sich extrem judenfeindliche Äußerungen und wiederholt auch ausgeschnittene und aufgeklebte Karikaturen, die aus der antisemitischen Wochenzeitung „Der Stürmer“ stammen.

60 der an Feibelmann geschickten Drohbriefe konnten recherchiert werden, 22 davon werden in der Ausstellung gezeigt. Der oder die Täter kamen vermutlich aus dem bürgerlichen Umfeld des ehemaligen Produzenten von Alufolien für Käse und Schokolade. „Das ist das Besondere an diesem Fall, dass der Antisemitismus in Deutschland nicht nur von oben verordnet wurde, sondern auch in persönlichen Ressentiments schon früh zum Tragen kam“, wie Dr. Carmen Reichert, die Leiterin des jüdischen Museums in Augsburg, dazu erklärt, die mit ihrer Vorgängerin Barbara Staudinger zusammen die Konzeption für die Ausstellung erarbeitete.

Zusammen mit den beiden Historikern, die den Anstoß für die Ausstellung gaben, entwickelte das Team mit der Kuratorin Monika Müller diese Wanderausstellung, die bis Anfang nächsten Jahres in Memmingen zu sehen ist. Das Stadtmuseum im Hermannsbau bietet dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm mit speziellen Stadtführungen, Vorträgen, Besichtigungen und Veranstaltungen an, deren einzelne Termine in einem Faltblatt zusammengestellt wurden. Das begleitende Programm findet monatsweise bis zum Ende der Ausstellung im Januar 2023 statt.

Die Schau setzt sich aus insgesamt sechs Stationen zusammen, die szenografisch wie ein Bühnenbild angeordnet wurden. Dabei verschränkt sich die Täter- und Opfergeschichte. Sie stellt die antisemitischen Äußerungen in Form der Drohbriefe absichtlich nicht in den Fokus, sondern zeigt eindringlich, welche Konsequenzen diese für das Leben der Familie hatten, die sich in der Stadt nicht mehr sicher fühlen konnte – was einen erheblichen psychischen Druck auf alle Personen ausübte.

Ein weiterer Blickwinkel beleuchtet das Ankommen der Familie im Exil in Israel und den langen Weg der Aufarbeitung. Wobei Jakob Feibelmann die aufgehobenen Schmähschriften als Beweis dienten. Der Epilog der Ausstellung spannt den Bogen zur heutigen Zeit. So zählte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS) im Jahr 2021 insgesamt 447 Vorfälle an Judendiskriminierungen in Bayern.

An der Ausstellungseröffnung nahm die Enkelin von Jakob und Irma Feibelmann, Amira Korin aus Israel, teil, die ihre Erinnerungen teilte: „Mein Großvater hat auch in Israel weiter Anzug, Krawatte und einen Hut getragen – wie in seiner Heimat“.