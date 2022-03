Feldstadel in Hawangen brennt fast völlig nieder

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beim Brand eines Feldstadels in Hawangen ist am Freitagmittag Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden. Laut Polizei hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stadel, in dem überwiegend Stroh gelagert war, bereits in Vollbrand. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Scheune brannte fast gänzlich nieder. Bei dem Einsatz waren Feuerwehren aus Hawangen, Ottobeuren, Lachen, Benningen und Guggenberg mit insgesamt 50 Feuerwehrleuten, das THW Memmingen mit acht Kräften und ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08331/100-0 entgegen.

