Unternehmen bestätigt: Feneberg an der Machnigstraße schließt

Es ist offiziell: Der Fenerberg an der Machnigstraße in Memmingen steht vor dem Aus. Mitarbeiter reagieren mit Unverständnis - und einer Unterschriftenaktion.

31.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Schließt die Feneberg-Filiale an der Machnigstraße in Memmingen?

Ja. Das Unternehmen bestätigt die Schließung nach mehreren Nachfragen per E-Mail und Telefon.

Feneberg in Memmingen: Filiale an der Machnigstraße schließt zum 16. Juli

In der Antwort heißt es: „Die Firma Feneberg schließt zum 16. Juli ihre Filiale an der Memminger Machnigstraße. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist neben dem auslaufenden Mietvertrag die erhöhte Wettbewerbssituation. Die Ansiedlung weiterer Mitbewerber in der nahen Umgebung hat zu negativen Umsatzentwicklungen der Filiale an der Machnigstraße geführt, sodass der Mietvertrag seitens der Firma Feneberg nicht verlängert wurde.“

Hinzu komme die durch die Corona-Pandemie verschärfte Personalsituation im Lebensmitteleinzelhandel.

Feneberg-Filiale schließt in Memmingen: 15 Mitarbeiter betroffen

Derzeit sind laut dem Unternehmen mit Sitz in Kempten 15 Mitarbeitende in der Filiale an der Machnigstraße in Memmingen beschäftigt. „Sie alle erhalten die Möglichkeit, ihre Tätigkeit in einer anderen Feneberg-Filiale weiterzuführen.“ Welche Filiale dies sein könnte, werde mit den Mitarbeitenden im persönlichen Gespräch vereinbart.

„Die Firma Feneberg bedauert die aktuellen Entwicklungen und die daraus resultierende Entscheidung sehr“, so Pressesprecherin Anja Züfle. Die nächsten Feneberg-Märkte befinden sich an der Kalchstraße 3, der Dr.-Karl-Lenz-Straße 4 in Memmingen und an der Augsburger Straße 70 in Memmingerberg.

Memmingen Feneberg: Personal kann Schließung nicht nachvollziehen

Die Enttäuschung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist groß. Eine Mitarbeiterin wendet sich an unsere Redaktion. Sie möchte anonym bleiben, betont, dass sie sich als Mitarbeiterin der Feneberg-Filiale „immer um die Kundschaft bemüht hat und diese Schließung einfach nicht verstehen kann“. Sie bestätigt das Schließ-Datum zum 16. Juli.

„Denkt denn keiner an die vielen Rentner, oder an die, die kein Auto besitzen und diesen Supermarkt in der Berliner Freiheit dringend brauchen? Von dieser Kundschaft haben wir sehr viele und auch Schüler der Theodor-Heuss-Schule nutzen diesen Markt“, so die Mitarbeiterin. Kundschaft gebe es aus ihrer Sicht ausreichend. Sie zeigt sich enttäuscht: „Von der Firma Feneberg, welche sich das ,von-Hier’ auf die Fahnen geschrieben hat, hätte ich dies nicht erwartet.“ Positiv sei aber, dass es „mündliche Aussagen“ gebe, dass die Mitarbeiter in anderen Filialen untergebracht würden.

Für Erhalt der Feneberg-Filiale: Unterschriftenaktion gestartet

Mittlerweile läuft eine Unterschriftenaktion. Bei der Bäckerei Standhartinger als auch bei der Ludwigs-Apotheke liegen entsprechende Listen aus. Das bestätigen die dortigen Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion. Die Unterschriftenaktion würde gut angenommen. Pro Blatt haben, so erzählt eine Mitarbeiterin der Bäckerei Standhartinger, 40 Personen die Möglichkeit zur Unterschrift. Allein am Montag seien in der Bäckerei vier Blätter gefüllt worden. „Ganz viele unterschreiben und sind gleichzeitig entsetzt, dass Feneberg die Filiale schließen möchte“, sagt auch eine Mitarbeiterin der Ludwigs-Apotheke.

Was passiert mit den Räumlichkeiten nach der Feneberg-Schließung?

Eigentümerin des Gebäudes ist die Memminger Wohnungsbau eG (Mewo). Nachgefragt, wie es mit den Räumlichkeiten weitergeht, antwortet Vorstand Hans-Peter Fischer: „Feneberg hat uns relativ kurzfristig darüber informiert, seinen Standort Machnigstraße 4 aufgeben zu wollen. Auch nach intensiven Gesprächen ist es uns nicht gelungen, Feneberg zu einer anderen Entscheidung zu bewegen.“

Weiter: „Wir halten den Standort Ladenzentrum Machnigstraße 4 für hochattraktiv und einen Nahversorger für den Memminger Westen, in dem auch viele ältere Bürger wohnen, für unbedingt notwendig. So wurden im Rahmen des Projektes ,Soziale Stadt West’ gemeinsam mit der Stadt umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an dem Standort durchgeführt, sodass heute das Ladenzentrum neuesten Erfordernissen genügt.“

So laufen weitere Gespräche mit Nahversorgern

Aus diesen Gründen sei die Memminger Wohnungsbau eG „intensiv dabei, mit anderen Nahversorgern Gespräche über diesen Standort zu führen“. Vorstand Hans-Peter Fischer erklärt dazu: „Sämtliche Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium, sodass über die Erfolgsaussichten noch nichts gesagt werden kann.“

