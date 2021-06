Feneberg-Markt öffnet heute seine Pforten

Nahversorgung Filiale in Memmingerberg hat eine Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern

30.06.2021 | Stand: 15:04 Uhr

Der neue Feneberg-Markt in der Augsburger Straße 70 in Memmingerberg öffnet heute seine Pforten. Die Filiale in der Nähe des Flughafens hat eine Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern. „Als Nahversorger ist es uns wichtig, für die Menschen in der Region gut erreichbar zu sein. Daher freuen wir uns sehr, nun auch den Einwohnern von Memmingerberg sowie den Gästen des Flughafens unsere hochwertigen Lebensmittel anbieten zu können“, erklärt Feneberg-Geschäftsführer Hannes Feneberg.

Der Schwerpunkt des Marktes liegt demnach auf regionalen und Bio-Lebensmitteln. Im vorderen Bereich der Filiale erwartet die Kunden zudem eine große Vorkassen-Bäckerei mit Backwaren aus der Feneberg-Bäckerei. Daran angeschlossen ist ein Imbiss mit einer Auswahl an warmen und kalten Snacks.

Nach Angaben des Unternehmens wurde bereits während der Planungsphase ein großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. Zentraler Baustein der Wärmeversorgung für die neue Filiale ist ein Energiespeicher mit 1500 Liter Fassungsvolumen, der von der Abwärme der gewerblichen Kälteanlage gespeist wird. Die Kälteanlage für die Lebensmittelkühlung wird mit dem natürlichen Kältemittel CO2betrieben. Auf dem Dach wurde zudem eine Photovoltaikanlage installiert.

In dem neuen Sondergebiet für Einzelhandel und Gewerbe, in dem sich der Feneberg-Markt befindet, wird auch die VR-Bank Memmingen Verwaltung und Dienstleistung in Form einer Bankfiliale und verschiedener Praxis- und Büroräume für Gesundheit, Versicherung und Rechtsanwälte anbieten. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2020 erfolgen.(mz/johs)