Feneberg in Memmingen von "enormer Bedeutung" - OB Schilder bittet Firma um "intensive Prüfung"

Manfred Schilder wendet sich direkt an Feneberg in Kempten und bittet, zu prüfen, ob die Filiale im Memminger Westen nicht doch gehalten werden kann.

03.06.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Zur Schließung der Feneberg-Filiale an der Machnigstraße in Memmingen meldet sich am Freitag der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) zu Wort. Er wendet sich in einem offenen Brief an das Unternehmen mit Sitz in Kempten, genauer an die Leiter Christof und Hannes Feneberg:

„Mit großem Bedauern habe ich Ihre Ankündigung aufgenommen, Ihre Filiale an der Machnigstraße in Memmingen zu schließen. Die Filiale besteht seit vielen Jahrzehnten und stellt seitdem die Nahversorgung der dort lebenden Bevölkerung sicher. Auch liegt sie direkt am Quartiersplatz des Memminger Westens und trägt wesentlich zu dessen Attraktivität bei. Dieses Zentrum aufzuwerten und langfristig zu sichern, war ein wesentlicher Baustein des Projekts Soziale Stadt West.

So wurde der Machnigplatz in diesem Zuge mit erheblichen öffentlichen Mitteln zum zentralen multifunktionalen Quartiersplatz umgebaut. Zudem wurde dieser Bereich im Memminger Einzelhandelskonzept als Nahversorgungszentrum definiert, um die Geschäftslage vor negativen Auswirkungen durch neue Konkurrenz zu schützen und den Bestand langfristig zu sichern. Die Stadt Memmingen hat viel unternommen, um die Nahversorgung zu sichern und dem Memminger Westen eine Mitte zu geben. Die wohnortnahe Lebensmittelversorgung und die Attraktivität des Quartiersplatzes werden sich jedoch bei der Schließung Ihrer Filiale erheblich verschlechtern.

Mir ist bewusst, dass sich der Personalmangel auch auf den Einzelhandel auswirkt und die derzeitige weltpolitische Lage das Wirtschaften nicht einfach macht. Für Memmingen bedeutet die Schließung der Feneberg-Filiale jedoch, dass sich Feneberg ein weiteres Mal aus einer zentralen und wichtigen Nachversorgungslage zurückzieht. Begonnen hat diese Rückzugswelle im Jahr 2003 mit der Schließung der Filiale an der Buxheimer Straße. 2010 wurde die Filiale an der Augsburger Straße geschlossen und 2011 jene an der Kramerstraße.

Die letzte Schließung im Jahr 2018 betraf die Filiale im Mitteresch. Dem gegenüber steht die Eröffnung eines an Autokunden orientierten Standorts in der Nachbarkommune Memmingerberg. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, noch einmal intensiv zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Weiterbetrieb des Fenebergs am Machnigplatz möglich ist. Für die Stadt Memmingen und die im Westen lebende Bevölkerung wäre dies von enormer Bedeutung. Gerne stehe ich auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um eventuell gemeinsam eine Lösung zu finden.“

