Fest der Kulturen in Memmingen lockt zahlreiche Besucher an

Beim Fest der Kulturen auf dem Weinmarkt in Memmingen gibt es zahlreiche ausländische Speisen. Auch das Programm mit Musik- und Tanz findet großen Anklang.

02.07.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Der Integrationsbeirat der Stadt Memmingen hatte nach dem Neustart des beliebten Festes der Kulturen im vergangenen Jahr erneut auf den Weinmarkt eingeladen. Und der Wettergott spielte mit. Vom Mittag bis zum Abend herrschte optimales Festwetter und der Weinmarkt zeigte sich als idealer Ort für ein Fest dieser Art. Die Bühne bot Platz für Musikgruppen und eine Menge von Tanzvorführungen, die von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern drum herum verfolgt wurden.

Tische auf dem Weinmarkt in Memmingen fast immer besetzt

Die Tische waren fast immer besetzt. Für Kinder gab es Spiele- und Bastelecken sowie eine Schminkstation. Der Spieleparcours wurde von Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule für Kinderpflege organisiert. Die Helferinnen und Helfer der unterschiedlichen internationalen Essensstände waren von Mittag bis zum Abend voll beschäftigt. Was es da zu Genießen gab, war eine weltumspannende Vielfalt. Die Besuchenden hatten beispielsweise die Wahl zwischen Orientalischer Falafel, Souvlaki, Schaschlik, Kibbeh mit Bulgur, türkischem Köfte Ekmek, marokkanischem Pfannkuchen, Briwat mit Thunfischfüllung und einer Menge mehr. Es war für jeden Geschmack etwas dabei.

Lieder aus der Ukraine und Italien zu hören

Das galt auch für die kulturellen Darbietungen. Wieder einmal zeigte sich hier die Vielfalt von Musik und Tanz der unterschiedlichen Völker. Lieder aus der Ukraine, aus Italien (für viele zum Mitsingen), aus Afrika mit Trommelbegleitung und aus östlichen Ländern mit meditativen Stimmungen sorgten für den passenden Rahmen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren von dem Musikprogramm beeindruckt. Vielseitig waren auch die Tänze. Gruppen von bis zu 20 Kindern oder Erwachsenen führten unter anderem den Volkstanz ihres Heimatlandes in entsprechender Tracht oder in ihren Nationalfarben gekleidet vor. Wer es etwas moderner wollte, der war bei der Hip-Hop-Darbietung genau richtig. Die Namen der Künstlergruppen waren vielen bekannt. So standen etwa Ina & Fernando, Les Bounty Griots, Svitanok sowie Violetta Mai auf der Bühne.

Veranstalter ist der Integrationsbeirat Memmingen

Patricia Isac, die Vorsitzende des Integrationsbeirates, zeigte sich am Ende des Tages mehr als zufrieden. „Es ist alles bestens gelaufen. Der Weinmarkt war der richtige Ort“, sagte sie. Besonders zufrieden war sie mit der Vielzahl der Besucher, deren Zulauf von Mittag bis nach 18 Uhr beständig groß gewesen sei.