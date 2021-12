Während Polizeikontrolle schlägt Fußfessel Alarm: Mann in Memmingen festgenommen

Ein Alarm zum ganz falschen Zeitpunkt für einen 40-Jährigen: Während Schleierfahnder ihn kontrollieren, alarmiert eine elektronische Fußfessel die Beamten.

28.12.2021 | Stand: 13:13 Uhr

Schnelle Festnahme am Bahnhof Memmingen: Während Grenzpolizisten einen 40-jährigen Mann kontrollierten, schlug dessen Fußfessel Alarm, so die Polizei. Erst vor wenigen Tagen war der 40-Jährige aus der Haft entlassen worden: mit strengen Auflagen. So musste der Mann das elektronische Ortungsgerät tragen und hätte eigentlich seinen "Hausarrest", so die Polizei weiter, einhalten müssen.

Mann am Bahnhof Memmingen festgenommen: Fußfessel alarmiert Beamte

Er verließ aber am Montag seinen zugewiesenen Bereich und geriet in die Kontrolle der Schleierfahndung. Seine "vermeintlich wiedererlangte Freiheit dauerte genau 14 Minuten an", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

