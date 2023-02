Festnahme in Memmingen: Polizei stellt mutmaßliche Autodieb-Bande

Zwölf Kleintransporter im Wert von 600.000 Euro soll eine Bande von Autodieben in der Region gestohlen haben. Jetzt hat die Polizei Tatverdächtige festgenommen.

28.02.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Die Polizei hat in Memmingen und im württembergischen Ofterdingen je ein mutmaßliches Mitglied einer Bande von Autodieben festgenommen. Seit November 2021 habe die Reihe an Diebstählen von neuwertigen Kleintransportern die Polizei beschäftigt. Laut Polizei habe die Staatsanwaltschaft der Band zwischenzeitlich zwölf Taten, davon sieben im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Schwaben Süd/West zugerechnet.

Im Februar dieses Jahres erkannten die Ermittler, dass hinter den Diebstählen Methode steckte: Die Diebe hatten sich nahezu immer auf neuwertige Fahrzeuge des Typs Renault Master spezialisiert. Von November 2021 bis Oktober 2022 waren der Gruppe zwölf Diebstähle unter anderem in Memmingen, Türkheim, Illertissen, Sonthofen, Kaufbeuren und Nesselwang zuzuordnen.

Polizei nimmt in Memmingen mutmaßlichen Autodieb fest

Dann nahmen die Beamten einen 39-jährigen Verdächtigen in Ofterdingen (Landkreis Tübingen) vorläufig fest. Ein 43-Jähriger floh, als beide versuchten, einen weiteren Diebstahl zu begehen. Einen weiteren Tatverdächtigen nahmen Polizisten in Memmingen fest. Der 25-Jährige soll an zurückliegenden Fällen beteiligt gewesen sein.

Nach den Festnahmen begann die Auswertung der Spuren, die jeweils an den Tatorten durchgeführt wurden. Der Gegenwert der gestohlenen Fahrzeuge beläuft sich laut Polizei auf mehr als 600.000 Euro.

Die Tatverdächtigen sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

