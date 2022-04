Eindrucksvolles Bild aus dem Jahr 1910 aus Memmingen: Das waren die mutigsten und fittesten Feuerwehrmänner

Gefährliche Feuerwehreinsätze in Memmingen vor etlichen Jahrzehnten: In einigen Fällen brachen die hohen, teils freistehenden Leitern samt Feuerwehrmann.

22.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mehrfach verunglückten Memminger Feuerwehrleute, weil die Leitern während einiger Einsätze unter ihnen brachen: Wie waghalsig die Arbeit der Brandbekämpfer vor vielen Jahrzehnten war, ist mit Blick auf unser altes Foto zu erahnen. Das Bild von 1910, das wir in unserer neuen, lose erscheinenden Serie über historische Ansichten veröffentlichen, zeigt eine Feuerwehrübung auf der Zangmeisterstraße. Schon der bloße Anblick der drei frei stehenden Leitern, die in den Himmel ragen, ohne an ein Haus gelehnt zu sein, dürfte einigen Betrachtern den Schweiß in die Handflächen treiben.

Im Jahr 1910: Eine Feuerwehrübung in der Zangmeisterstraße am Haus des Kaufmanns Arnold Einstein. Auf schmalen Leitern klettern die Feuerwehrleute in luftige Höhen. Bild: Hans Weis/Stadtarchiv Memmingen

Die Feuerwehrmänner, die zum Löschen und Retten die Leitern erkletterten, hießen Steiger. Das seien damals die mutigsten Einsatzkräfte gewesen, sagt Gerhard Sollich. Der 68-Jährige war fast 50 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen und kennt sich auch mit deren Historie gut aus. Die Steiger seien auch im Turnverein gewesen: Sie mussten fit sein. Denn nach dem anstrengenden Aufstieg begann die richtige Arbeit: Menschen aus brennenden Häusern retten, Feuer löschen.

Leiterbruch und heftiger Rückstoß

Dabei war den Steigern nicht nur die Gefahr eines Leiterbruchs bewusst. Auch das Löschen vom oberen Teil der Leiter aus war nicht ohne: Der Steiger kletterte mit dem leeren Wasserschlauch empor. Oben angekommen, hieß es: Wasser marsch. Durch den Druck konnte ein Rückstoß entstehen, der die Leiter ins Wanken brachte. „Sicherlich nicht sehr angenehm“, glaubt Gerhard Sollich.

Auch heute seien Leitern im Einsatz. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten bestünden sie aus Aluminium, vor allem wegen des geringeren Gewichts. Das sei doch vorteilhaft.

Nach zehn Minuten musste Mannschaft ausgewechselt werden

Weniger gefährlich seien Feuerwehreinsätze heute aber nicht, sagt Sollich. Und nennt als Beispiel die Feuerwehrmänner und -frauen, die sich unter Atemschutz in ein brennendes Gebäude kämpfen und dabei durch Rauch so gut wie nichts sehen. Die Gefahr habe sich also nur in ihrer Art verändert. Ebenso die Anstrengung: Wenn es früher brannte, mussten die Feuerwehrleute zum Einsatz laufen – mit all ihrem Equipment. Zwar war Memmingen früher nicht so groß wie heute. Mühsam mag es dennoch gewesen sein. Ein weiterer Kraftakt war an den Handpumpen nötig, mit denen Wasser in die Schläuche gepumpt wurde: „Nach zehn Minuten mussten die Pump-Mannschaften ausgewechselt werden, weil die fertig waren.“

Und noch etwas war früher anders, auch noch im Jahr 1910, als das Foto entstanden ist: Es gab noch eine Pflichtfeuerwehr. Gerhard Sollich vermutet, dass sie unter anderem bei Großeinsätzen aktiviert wurde – und zwar zusätzlich zur freiwilligen Feuerwehr, die zu generell allen Einsätzen gerufen wurde. Zur Freiwilligen Wehr gehörten 1910 226 Männer und zur Pflichtwehr 498. Die Wehren bestanden vor allem aus Handwerkern. Bei denen sei klar gewesen, dass sie arbeiten können und sich nicht ungeschickt anstellen, sagt Sollich. Eine wichtige Voraussetzung während Feuerwehreinsätzen. Nach 1920 wurde die Pflichtwehr abgeschafft.

Drehleiter, die per Pferd gebracht wurde

Ungeschick wäre wohl auch beim Besteigen der Leitern hinderlich gewesen, die teils nicht mal angelehnt werden mussten, sondern frei stehen konnten, wie das alte Foto zeigt. Einige solcher Leitern waren mit jeweils zwei Stützen ausgestattet, die gegenüber von den Rädern auf den Boden gestellt wurden. Jede Stütze musste von einem Feuerwehrmann gesichert werden. Bei einer weiteren Leiter standen diese Holzstützen nicht mal auf dem Boden, sondern auf dem Gestell, das mit den Rädern verbunden war. Auf dem Foto ist es die hinterste Leiter mit den größten Rädern. Dabei könnte es sich um eine Balanceleiter handeln, sagt Gerhard Sollich. Solche Balanceleitern waren noch bis 1935 im Bestand der Memminger Feuerwehr. Vorteilhafter war aber die Drehleiter, die 1920 angeschafft wurde. Sie wurde von Pferden zum Einsatzort gezogen und konnte leichter in Position gebracht werden.