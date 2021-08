Zum Glück nur eine Übung! So realitätsnah probt die Memminger Feuerwehr für den Ernstfall

Die Feuerwehr Memmingen probt in der Oststadt den Ernstfall. Ein Hausmeister spielt bei der Großübung eine wichtige Rolle. Sehen Sie hier die Bildergalerie.

03.08.2021 | Stand: 07:53 Uhr

Hausmeister Florian Funke gilt als fleißig und sehr zuverlässig. In den Abendstunden kehrt er noch den Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Leonhardstraße. Plötzlich bemerkt er eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoß und fackelt nicht lange. Über Notruf 112 meldet er seine Beobachtung und die Zahl der möglichen Bewohner sofort der Integrierten Leitstelle in Krumbach. Schon in wenigen Minuten werden ein kompletter Löschzug und zwei Rettungswagen den Einsatzort erreichen.

Während die Anwohner wissen, dass es sich um eine Feuerwehrübung handelt, gehen Spaziergänger und Schaulustige zunächst von einem Ernstfall aus und sehen hilfesuchende Bewohner an den Fenstern stehen, während aus den Wohnungen und dem Treppenhaus dichter Rauch quillt. Florian Funke und Harald Trück von der Memminger Feuerwehr haben wochenlang eine sehr realitätsnahe Übung ausgearbeitet, die von den eingesetzten Kräften einiges abverlangen wird.

Feuerwehr Memmingen: Ein weiterer Löschzug wird benötigt

Feuerwehr-Einsatzleiter Bujar Himaj verschafft sich vor Ort einen Überblick und entscheidet, dass sofort ein weiterer Löschzug zu alarmieren ist. Die Drehleiter wird vor dem Wohnhaus in Stellung gebracht, da die Personenrettung vornehmlich über die Fenster erfolgen soll.

Brandmeister Roland Stöber bedient routiniert die Leiter mit Rettungskorb und so können nacheinander sieben Personen in Sicherheit gebracht werden. Atemschutzträgern gelingt die Rettung dreier weiterer Personen aus dem Übungsobjekt. Gleichzeitig sind weitere Einsatzkräfte dabei, die Löschwasserversorgung sicherzustellen, die Brandquelle zu lokalisieren und mit der Feuerbekämpfung zu beginnen.

Das Rote Kreuz und die Malteser Memmingen sind ebenfalls vor Ort

Die geretteten Personen werden von den Feuerwehrleuten an den Rettungsdienst übergeben. Das Rote Kreuz und die Malteser haben hierzu eine sogenannte „Vorsichtungsstelle“ eingerichtet, um die Patienten nach der Schwere der angenommenen Verletzungen zu priorisieren und die Erstversorgung sicherzustellen. Notfallsanitäter Florian Zeller hält hierzu engen persönlichen Kontakt mit dem Feuerwehr-Einsatzleiter. Bereits nach einer halben Stunde ist die Personenrettung abgeschlossen. Auch die Brandquelle konnte durch Atemschutzträger lokalisiert werden. Der im Haus vorhandene Rauch wird mit einem Lüftungsgerät vertrieben. Einsatzleiter Bujar Himaj und die Übungsleitung beenden damit die Großübung. Im Anschluss wird der Großeinsatz im Feuerwehrhaus nachbesprochen.

Memmingens Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer ist zufrieden mit dem Einsatz

Stadtbrandinspektor Wolfgang Bauer zieht dabei als Beobachter der Großübung ein sehr positives Fazit. Die insgesamt 32 Feuerwehrfrauen und -männer seien zügig und planmäßig vorgegangen und hätten die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Sein ausdrücklicher Dank galt der Siebendächer Baugenossenschaft, die das leerstehende Übungsobjekt der Feuerwehr bereits im Mai zur Verfügung gestellt hatte. Seither fanden darin bereits mehrere Übungen statt wie beispielsweise die Bekämpfung eines Kellerbrandes, eines Dachstuhlbrandes sowie zum Thema Türöffnungen. Im Herbst soll das Mehrfamilienhaus abgerissen werden.

An der Übung waren die Löschzüge 3 und 5 mit sieben Fahrzeugen sowie je ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Malteser beteiligt. Auch eine siebenköpfige Gruppe von Führungsbeamten der Stadt nutzte die Gelegenheit, um den Übungsverlauf zu verfolgen. Nach Überzeugung aller Beobachter habe Florian Funke den Hausmeister sehr überzeugend dargestellt. Trotzdem will er nach eigenem Bekunden dann doch lieber weiter als Elektromeister bei der Stadt Memmingen arbeiten.

