Suppe auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz in Memmingen aus

Einsatz um Mitternacht für die Feuerwehr Memmingen. Eine Frau hatte ihre Wohnung verlassen, ohne den Suppentopf vom Herd zu nehmen.

06.07.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Memmingen am Mittwoch, 5. Juli 2023, um Mitternacht. Hintergrund war ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte eine 69-jährige Frau ihren auf den Herd gestellten Suppentopf vergessen als sie die Wohnung verließ. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der Rauchmelder ausgelöst. Das veranlasste den Nachbarn, den Notruf zu wählen.

Über Kippfenster gelingt Feuerwehr in die Wohnung

Die eintreffende Feuerwehr schaffte es, über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu gelangen und den Topf von der Herdplatte zu nehmen. Dann wurde in der Wohnung ordentlich durchgelüftet.