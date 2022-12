Feuerwehr Memmingen warnt vor Heiz-Experimenten

Die aktuelle Lage am Energiemarkt verunsichert viele Menschen. Der Memminger Stadtbrandrat aber warnt: Wer mit falschen Geräten heizt, bringt sich und andere in Lebensgefahr.

01.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die aktuelle Lage am Energiemarkt und der bevorstehende Winter verunsichern viele Menschen. Die Feuerwehr warnt dennoch vor Heiz-Experimenten. Was damit gemeint ist und wieso es gilt, Vorsicht walten zu lassen, erklärt der Memminger Stadtbrandrat Raphael Niggl im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hat einige Tipps.

Falsches Gerät kann Lebensgefahr bedeuten

Klar müsse sein: Wer mit den falschen Heizgeräten im Innenraum heize, bringe sich und andere in akute Lebensgefahr. „An oberster Stelle muss also stehen, nicht mit Geräten in der Wohnung zu heizen, die nicht für Innenräume geeignet sind“, sagt Raphael Niggl und gibt dazu Beispiele: Keinesfalls sollte ein Kohle- oder Gasgrill in der Wohnung genutzt werden. Ebenso sollten Innenräume niemals mit Gas-Heizstrahlern, offenem Feuer sowie beispielsweise Ethanol-Öfen gewärmt werden.

Die Feuerwehr warnt zudem vor so genannten „Teelicht-Öfen“ oder anderen selbst gebastelten Öfen. „Es geht dabei um ein Schälchen mit Kerzen und Deckel. Da kann ein Wachsbrand entstehen“, verdeutlicht der Memminger Stadtbrandrat.

Nicht nur Brandgefahr, sondern auch Vergiftungsgefahr

Abgesehen von der Brandgefahr bestehe auch eine Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid. Typische Symptome für eine solche Vergiftung seien Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sehstörungen, Schüttelfrost sowie Übelkeit bis hin zum Erbrechen. „Man sollte nur mit Geräten heizen, die für einen Betrieb in Innenräumen geeignet sind, sonst kann es lebensgefährlich werden“, warnt Niggl.

Tipps für sicheres Heizen

Sicher heizen? Das heißt: Holzöfen sollten mit passendem Brennmaterial bestückt werden. Keinesfalls sollten Rest- und Sperrmüll, Plastik, nasses Holz oder Kerzenreste darin verbrannt werden. Vor der (Wieder-) Inbetriebnahme sollte der Ofen durch einen Schornsteinfeger kontrolliert werden. Wichtig sei zudem eine regelmäßige Wartung von Heizungen, Gas-Thermen und Durchlauferhitzern. „Zuluftöffnungen zu Gas-Thermen und sonstigen offenen Feuerstellen sollten freigehalten werden“, merkt Raphael Niggl zudem an und hat wiederum ein Beispiel: Wird ein Heizlüfter verwendet, sollte in unmittelbarer Nähe keine Spraydose positioniert sein. Die könne sich schnell erhitzen. „Gut ist auch immer eine Sichtprüfung bei Geräten wie Heizdecken. Sie sollten in technisch einwandfreiem Zustand sein“, zeigt Niggl weiter auf.

Obacht in der Adventszeit

Der Memminger Stadtbrandrat schaut auch auf die begonnene Adventszeit. Sei der Trend einst zu elektronischen Kerzen – beispielsweise an den Weihnachtsbäumen oder auch beim Adventsgesteck gegangen – so sei jetzt zu spüren, dass viele wieder auf originale Kerzen zurückgreifen. Dazu hat die Feuerwehr einige Ratschläge parat, um Brände zu verhindern:

Kerzen gehören in eine standfeste, nicht brennbare Halterung.

Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.

Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen.

Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Gestecken rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.

Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und ist dann leichter entflammbar: Ziehen Sie solche Brandfallen rechtzeitig aus dem Verkehr.