In einem Wald bei Saulengrain brennt aufgeschichtetes Holz lichterloh. Die Feuerwehr kann eine Ausweitung des Feuers verhindern. Die Polizei bittet um Hinweise.

24.04.2021 | Stand: 12:16 Uhr

Einen Waldbrand verhindern konnte die Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Waldgebiet nördlich von Saulengrain bei Köngetried ( Unterallgäu).

Ein Landwirt entdeckte eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass in dem Wald aufgeschichtetes Holz lichterloh brannte. Auch mehrere angrenzende Bäume waren bereits vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die alarmierten Wehren aus Köngetried und Dirlewang waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so einen Waldbrand verhindern.

Feuerwehr verhindert Waldbrand im Unterallgäu bei Saulengrain

In der Nähe der Feuerstelle entdeckte die Feuerwehr laut Polizei ein abgestelltes Auto und mehrere leere Bierkästen. Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Mindelheim nahm die Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Diese dürfte sich jedoch im höheren dreistelligen Bereich bewegen. Wer sachdienliche Angaben zu dem vorgenannten Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08261-76850 zu melden.

