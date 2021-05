Akku schmort in Hotelzimmer: Zwei Menschen leicht verletzt

In einem Hotelzimmer in Memmingen qualmte es, weil ein Akku schmorte. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Eine weitere Person ist leicht verletzt.

Wegen eines schmorenden Akkus sind in Memmingen am Samstagvormittag mehrere Einsatzfahrzeuge ausgerückt. Laut Polizei teilten Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Hotel mit. Ein Rauchmelder in einem oberen Geschoss des Gebäudes hatte angeschlagen.

In vorherigen Berichten der Polizei hatte es geheißen, dass ein Hotelgast auf seinem Zimmer etwas auf einem Gasgrill kochen wollte und das Essen angebrannt sei. Das hätte zur Rauchentwicklung geführt. Im jüngsten Bericht der Polizei heißt es aber, dass ein schmorender Akku der Grund war, weshalb sich Rauch im Zimmer entwickelte.

Akku schmort in Zimmer

Neben dem erweiterten Löschzug der Feuerwehr Memmingen kam auch eine größere Anzahl an Einsatzkräften vom Rettungsdienst zum Einsatzort. Dort stellte sich heraus, dass ein Lithium-Ionen-Akku, welcher in einem Zimmer geladen wurde, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu schmoren begann. Die genaue Ursache wollen Experten des LKA in den kommenden Wochen versuchen zu ermitteln.

Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung

Ein weiterer Gast löschte das Feuer, sodass die Feuerwehr danach lediglich die Wohnung überprüfen und belüften musste. Stadtbrandrat Raphael Niggl zufolge erlitt der Bewohner eine Rauchgasvergiftung, auch der Mann, der das Feuer löschte, wurde vom Rettungsdienst untersucht. Er ist laut Polizei ebenfalls leicht verletzt. Das Zimmer, in dem es brannte, ist weiterhin bewohnbar, sagte Niggl.

Insgesamt waren 38 Feuerwehrleute und zehn Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Das vergleichsweise große Aufgebot erklären Polizei und Feuerwehr damit, dass die Rettungskräfte vorsorglich kamen, weil der Brand in einem großen Gebäude ausbrach.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Wegen des ausgetretenen Rauchs entstand ein geschätzter Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Buxheimer Straße und der Dr.-Berndl-Platz waren während des Einsatzes kurz gesperrt. (Lesen Sie auch: Bombendrohung gegen Impfzentrum in Memmingen)

