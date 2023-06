Transport geht schief: 150 Liter Heizöl fließen auf die Straße

Heizöl sollte in einem Viehtransporter von Eutenhausen nach Köngetried gebracht werden. Beim Anfahren am Berg kippte der Heizöltank um.

20.06.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Ein 58-Jähriger wollte am Montagvormittag mit seinem Pkw rund 1000 Liter Heizöl in einem Viehtransporter von Eutenhausen in der Gemeinde Markt Rettenbach in Richtung Köngetried (Ortsteil der Gemeinde Apfeltrach im schwäbischen Landkreis Unterallgäu) bringen. Auf einem Streckenabschnitt mit Gefälle musste der Fahrer kurz verkehrsbedingt halten.

Als er wieder bergauf anfahren wollte, kippte der Heizöltank um. Der Verschluss brach auf und rund 150 Liter Heizöl flossen auf die Straße und in die Böschung. Die Feuerwehr rückte aus, sperrte die Straße. Das mit Heizöl kontaminierte Erdreich musste aus der Böschung mit Baggern entfernt werden.

Beseitigung von Umweltschäden

Auf den 58-Jährigen kommen jetzt einiges zu: Das Gefahrgut war nicht sachgemäß transportiert worden; außerdem gibt es Forderungen, die aus der Verhinderung und Beseitigung von Umweltschäden resultieren.