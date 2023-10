Feuerwehrmänner aus Buxheim bezwingen die Skiflugschanze in Oberstdorf

Die Skiflugschanze ist normalerweise den Skispringern vorbehalten. Doch jetzt wurde sie zu einem Treppenlauf umfunktioniert. Das Ergebnis aus Buxheim.

25.10.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Die Skiflugschanze ist normalerweise den wagemutigen Skispringern vorbehalten. Doch jetzt wurde sie zu einem herausfordernden Treppenlauf umfunktioniert. Er führte die Teilnehmer über unglaubliche 1006 Stufen, die sie 162 Meter hoch hinaufführten. Eine wahrlich atemberaubende Aufgabe, die Kondition und Durchhaltevermögen forderte, da die Treppe teilweise bis zu 81 Prozent Steigung beträgt.

Freiwillige Feuerwehr Buxheim ist beim ungewöhnlichen Rennprogramm dabei

Zu dem ungewöhnlichen Rennprogramm mit 500 internationalen Teilnehmern hatte sich auch ein besonders sportliches Team der Freiwilligen Feuerwehr Buxheim angemeldet. David Klima und Stephan Maier haben das Plateau des Schanzenturms erklommen – und das in voller Feuerwehr-Montur samt angeschlossenen Atemschutzgeräten, heißt es in einer Mitteilung der Wehr. Insgesamt sorgte das für bis zu 25 Kilo mehr an Gewicht.

Feuerwehr Buxheim mit einer eigenen Sportgruppe

Die Feuerwehr Buxheim unterhält seit über einem halben Jahr eine Sportgruppe, die wöchentlich Kraft und Ausdauer trainiert. Entsprechend konnten sich die beiden Männer auf das Event vorbereiten. Bereits im September nahmen sie zudem an einem Übungstag teil und erreichten das Ziel nach etwa 17,30 Minuten. In Oberstdorf konnten die sportlichen Buxheimer ihre Zeit sogar noch verbessern und erreichten nach 16,23 Minuten das Plateau.

Dort wurden sie mit einer einmaligen Aussicht auf das malerische Oberstdorf und die umliegende herbstliche Berglandschaft belohnt. Ausgezeichnet wurde das Team der Buxheimer Feuerwehr mit dem 76. Platz. Die gesamte Feuerwehr Buxheim ist stolz auf seine tüchtigen Kameraden und freut sich mit ihnen über die tolle Platzierung.