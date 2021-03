Findet der Unterricht am Montag statt? - Was Rektoren davon halten, dass das erst freitags entschieden wird

Erst kurz vor dem Wochenende entscheidet sich, wie der Unterricht in der Folgewoche weitergeht. Was Rektoren in Memmingen und im Unterallgäu davon halten.

18.03.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Die derzeitige Situation erfordert von den Schulen in der Region vor allem eines: Flexibilität. Lehrer, Schüler und Eltern warten gespannt auf den Inzidenzwert am Freitag. Denn dieser ist letztlich dafür ausschlaggebend, in welcher Form der Unterricht in der kommenden Woche stattfindet. Die Voraussetzungen in Stadt und Land sind dabei gänzlich unterschiedlich. Für die Memminger Grundschulen geht es aktuell darum, ob auch am Montag noch ein regulärer Präsenzunterricht angeboten werden kann. Dies wäre bei einem Inzidenzwert von unter 50 der Fall. Ansonsten gibt es wieder einen Wechselunterricht. Noch größer könnten die Auswirkungen für die Schulen im Unterallgäu sein. Denn wenn der Freitagswert über 100 steigt, bleiben die Einrichtungen geschlossen.