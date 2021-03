Die Grob-Werke erfinden sich zwar nicht völlig neu. Der Wandel in der Antriebstechnik in der Automobilindustrie weg vom Verbrennungsmotor hin zu Elektromobilität und Batterietechnik erfordert von den Beschäftigten ein hohes Maß an Lernbereitschaft. Unser Bild zeigt das Technische Anwendungszentrum.