Firma Hundegger aus Hawangen spendet 30.000 Euro an die Kartei der Not

Das Unternehmen verschickt keine Weihnachtsgeschenke an Kunden, sondern möchte das Geld für gute Zwecke nutzen. Dafür gibt es viel Lob.

26.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

30.000 Euro spendet die Firma Hundegger an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Das Unternehmen aus Hawangen (Kreis Unterallgäu) verschickt keine Weihnachtsgeschenke mehr an Kunden, sondern möchte das Geld für gute Zwecke nutzen.

Hans Hundegger: "Wir wollen wirklich helfen"

„Wir glauben, dass es bei der Kartei der Not gut investiert ist, denn wir wollen wirklich helfen“, sagte Vorstandsvorsitzender Hans Hundegger bei der Scheckübergabe an Arnd Hansen, den Geschäftsführer der Kartei der Not. „Wir haben viel Glück in unserem Leben. Wir wollen dankbar sein und ein bisschen Glück eben auch weitergeben. Wir wollen helfen, wo wir können“, so Hundegger.

Großes Dankeschön seitens der Kartei der Not

Arnd Hansen bedankte sich und lobte das Engagement des Unternehmens, das weltweit agiere und trotzdem fest in der Region verwurzelt sei. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus dem Unterallgäu liefert selbst entwickelte und gebaute Spezialmaschinen für die holzverarbeitende Industrie. Die Firma Hundegger spendet seit dem Jahr 1991 an die Kartei der Not – bisher insgesamt 203.000 Euro zuzüglich heuer 30.000 Euro.

