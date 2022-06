Firma „Rohde & Schwarz“ will neue Halle bauen - Das sagt die Stadt Memmingen dazu

Das Unternehmen "Rohde & Schwarz" plant eine Verwaltungs- und Produktionshalle in Memmigen. Die Entscheidung über das Vorhaben trifft der Bauausschuss.

Das Unternehmen „Rohde & Schwarz“ möchte sich in Memmingen weiterentwickeln. Dort, wo derzeit Mitarbeiterparkplätze vorgehalten werden, soll eine Verwaltungs- und Produktionshalle gebaut werden. Das Gebäude an der Riedbachstraße belegt eine Grundfläche von 4300 Quadratmetern und ist drei- und in einem Teilbereich viergeschossig geplant. Den entsprechenden Bauantrag dafür hatten die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses bei der jüngsten Sitzung auf ihrem Tisch.

Die Stadt Memmingen bewertet den Bau als angemessen

Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Es soll sich um eine bauliche Erweiterung handeln. Diese ist, so sieht es die Stadt Memmingen, im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen. Die Erschließung sei gesichert.

Im Mai 2020 wurde das Vorhaben im Rahmen einer Bauvoranfrage bereits im Bauausschuss behandelt – und unter Auflagen zugestimmt. Der Bau habe sich danach verändert. Der Planstand wurde Ende 2021 im Gestaltungsbeirat besprochen. Dieser kam dabei zu der Beurteilung, „dass sich das geplante Volumen an der Grenze des Verträglichen bewegt, aber noch denkbar erscheint.“

Das sieht auch die Verwaltung der Stadt Memmingen so. Der Neubau des Unternehmens an der Riedbachstraße sei städtebaulich vertretbar – auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen. Das heißt: Es habe keine Einwände zum Vorhaben von Nachbarn gegeben. Der Anlieferverkehr soll sich dort auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr beschränken. (Lesen Sie auch: Warum am Hallhof eine wichtige Anlaufstelle für Memmingen entsteht)

Neue Halle in Memmingen: Ausgleich für Eingriff in die Natur schaffen

Es wird einen Ausgleich für den naturschutzrechtlichen Eingriff in Form von Baumpflanzungen sowie einer extensiven Begrünung der Flachdächer geben. Der Neubau soll am Kopfbau Glasflächen enthalten. Es sollen Schutzmaßnahmen getroffen werden, um einem Vogelschlag vorzubeugen. Da die Firma extra ein Parkhaus baue, seien die Parkplätze dort zu vernachlässigen.

„Rohde & Schwarz ist kein unbeachtliches Unternehmen. Wir sind froh, dass man sich hier weiterentwickelt“, so der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) zum Vorhaben der Firma. Zustimmung erhielt er vom Gremium, das den Bauantrag einstimmig beschloss.

