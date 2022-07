Polizeikontrollen nach dem Fischertag in Memmingen: Mehrere Fahrer betrunken

Mehrere Menschen steigen nach dem Fischertag 2022 betrunken ins Auto oder aufs Rad. Bei der Polizeikontrolle in Memmingen hat einer sogar über zwei Promille.

24.07.2022 | Stand: 11:54 Uhr

Nach dem Fischertag 2022 in Memmingen sind mehrere Menschen betrunken ins Auto, auf das Rad oder den Roller gestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten bei Kontrollen am Samstag drei Fahrer an, die zum Teil stark betrunken waren.

Bilanz der Polizeikontrollen nach dem Fischertag 2022 in Memmingen

Am Vormittag zog ein 62-jähriger Autofahrer die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, weil er das anlässlich des Fischertags aufgestellte Durchfahrtsverbot im Stadtgebiet Memmingen missachtete. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Am Abend stoppte die Polizei einen 35-jährigen Radfahrer in Memmingerberg. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, so die Polizei.

Gegen den Autofahrer sowie den Radfahrer leitete die Polizei nach der Blutentnahme wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des 62-Jährigen sicher.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

In den frühen Abendstunden nahm die Polizei bei der Kontrolle eines 42-jährigen Rollerfahrers ebenfalls Alkoholgeruch wahr. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Die Polizisten stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Bilderstrecke

Fischerabend zum Abschluss des Fischertags 2022 in Memmingen

1 von 15 2 von 15 3 von 15 4 von 15 5 von 15 6 von 15 7 von 15 8 von 15 9 von 15 10 von 15 11 von 15 12 von 15 13 von 15 14 von 15 15 von 15 Fotos vom Fischerabend zum Abschluss des Fischertags 2022 in Memmingen Bild: Uwe Hirt Fotos vom Fischerabend zum Abschluss des Fischertags 2022 in Memmingen Bild: Uwe Hirt 1 von 15 Fischertanz Fischerabend Fischertagverein Bild: Uwe Hirt Fischertanz Fischerabend Fischertagverein Bild: Uwe Hirt

Lesen Sie auch

Polizei-Nachrichten aus dem Oberallgäu Betrunkener fährt mit 2,3 Promille Schlangenlinien auf B19 im Oberallgäu

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.