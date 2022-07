„Brauchen mehr Leute, die mitmachen": Stadtbachfischer suchen weitere Helfer

Der Mangel an Helfern bereitet den Stadtbachfischern in Memmingen Sorge. Warum der Wasserstand im Bach niedrig ist und beim Fischertag ein guter Fang winkt.

18.07.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Die Memminger Stadtbachfischer haben sich eine Verjüngung und eine Erweiterung des Helferteams zum Ziel gesetzt. Dies wurde bei der traditionellen Fischerversammlung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus deutlich.

Der Mitgliederstand hat sich während der Corona-Pandemie kaum verändert. Obwohl die Vereinsarbeit während dieser Zeit nahezu zum Erliegen gekommen ist, zählen die Stadtbachfischer weiterhin knapp 1800 Mitglieder. Insgesamt 1643 Fischer sind zum Ausfischen berechtigt. Dennoch haben sich laut Gruppenleiter Christian Feiner während der mehr als zwei Jahre andauernden Pause auch kritische Themen ergeben. Trotz des hohen Mitgliederstands schwindet die Zahl der freiwilligen Helfer.

"Der Fischertag ist kein Selbstläufer"

Für dieses Jahr sei es wieder gelungen, den Fischertag organisatorisch auf gesunde Beine zu stellen. Damit dies auch in den Folgejahren möglich ist, muss man laut Feiner von der etwas ernüchternden Bestandsaufnahme hin zu einer Vision kommen. Der Fischertag sei kein Selbstläufer. Man müsse neue Helfer mobilisieren und für die aktive Mitarbeit an dem traditionellen Heimatfest gewinnen. Arbeitsaufgaben auf externe Dienstleister zu übertragen, könne man sich schlicht nicht leisten. Der Gruppenleiter meinte, dass eine Vision hin zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft deuten könnte. Feiner sprach von einem lockeren Zusammenschluss von 60 bis 80 Helfenden, den man ins Leben rufen könnte. „Wir müssen einen Pool aus Freiwilligen schaffen.“

Auch Oberfischer Jürgen Kolb betonte: „Wir brauchen mehr Leute, die mitmachen.“ Noch während der mit knapp 230 Teilnehmern gut besuchten Versammlung wurden Listen ausgelegt. Vor Ver-sammlungsende teilte Christian Feiner mit, dass sich 22 Helfer eingetragen haben.

Eine Verjüngung wurde bei der Wahl der Delegierten und der Gruppenleitung angestrebt. Unter den einstimmig gewählten 55 Delegierten befinden sich somit viele Neuzugänge. In die Gruppenleitung wurden Christian Feiner und Bernd Käser wiedergewählt. Für die nächsten vier Jahre unterstützt sie nach einstimmigem Votum auch Stefan Schauppel.

Fischmeister von Memmingen wartet mit guten Nachrichten auf

Gute Nachrichten hatte Fischmeister Wolfgang Zettler. Demnach seien die Forellen nach zwei Jahren Pause gut herangewachsen und es befänden sich viele königs-verdächtige Exemplare im Stadtbach. Der Wasserstand im Bach sei aufgrund der anhaltenden Trockenheit derzeit wieder eher niedrig. Sorge bereitet auch, dass der Bach in einigen Teilen verschlammt. Dies liege daran, dass man keine Grundreinigung nach altem Muster mehr machen dürfe. Oberfischer Kolb freute sich, dass der Königsfrühschoppen doch in der Stadionhalle stattfinden kann. In der Stadthalle wäre dies seiner Ansicht nach undenkbar gewesen. „Wo hätten wir da mit den ganzen Leuten auch hin sollen.“

Der Tierschutzbeauftragte Manfred Wolters betonte, dass man heuer mit vielen und sehr großen Fischen rechnen kann. Wichtig sei es für die Stadtbachfischer daher, mehrere und besonders große Wasserbehälter für die gefangenen Tiere mitzubringen. Beim Fischerabend in der Stadthalle soll es dieses Jahr ruhiger zugehen. Kolb berichtete, dass es weniger Tanzvorführungen geben wird. Im Mittelpunkt steht die Unterhaltung durch die Stadtkapelle und die Band „Herr Diebold ond Kollega“.

