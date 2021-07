Die Deligiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen hat das Urteil des Landgerichts angenommen, dass auch Frauen künftig in den Stadtbach jucken dürfen.

29.07.2021 | Stand: 20:36 Uhr

Die Deligiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen hat am Donnerstagabend das Urteil des Landgerichts Memmingen, dass auch Frauen künftig beim Fischertag in Memmingen fischen dürfen, mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Fischertagsverein nimmt Urteil des Landgerichts an - Frauen dürfen am Fischertag mitfischen

Damit entschieden die Vereinsmitglieder, nicht in die nächste Instanz zu gehen und keine Revision einzulegen. Dadurch bleibt es bei der Entscheidung vor dem Landgericht Memmingen, dass Frauen künftig am Fischertag in Memmingen mit in den Stadtbach jucken und mitfischen dürfen.

