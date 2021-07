„Gutes und starkes Zeichen des Vereins“ - Reaktionen auf den Beschluss des Fischertagsvereins zum Fischertag

Die Delegierten des Fischertagsvereins akzeptieren das Urteil, dass Frauen in Memmingen künftig beim Fischertag mitfischen dürfen. Stimmen zum Beschluss.

30.07.2021 | Stand: 15:21 Uhr

Die Wogen rund um den Memminger Fischertagsprozess haben sich zwei Tage nach dem Urteilsspruch des Landgerichts etwas gelegt. Die Delegiertenversammlung des Fischertagsvereins hat mit deutlicher Mehrheit am Donnerstagabend entschieden, das Urteil anzuerkennen und keine weiteren Rechtsmittel einzulegen. Der Beschluss fiel in geheimer Abstimmung bei einer nicht öffentlichen Versammlung auf der Tribüne des Memminger Stadions. Das Gericht hatte am Mittwoch entschieden, dass künftig auch Frauen und Mädchen beim Fischertag in den Stadtbach jucken und Forellen fangen dürfen.