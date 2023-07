Als eine Frau auf dem Thron des Fischerkönigs saß

Schon in den 1970er Jahren forderte eine Memmingerin Gleichberechtigung beim Fischertag. Was sich Emmi Deng dafür einfallen ließ. Und wie die Reaktion aussah.

18.07.2023 | Stand: 07:25 Uhr

Zum zweiten Mal juckt beim Fischertag auch eine Frau in den Stadtbach und hat die Chance, Fischerkönigin zu werden. Ihre Freude hätte daran wohl die 1999 verstorbene Emmi Deng gehabt. Denn was nur wenige wissen: Schon vor rund 50 Jahren forderte die engagierte Lehrerin der Bismarckschule Gleichberechtigung beim „Memminger Nationalfeiertag“ – und setzte dafür bei einem Kinderfest-Umzug in den 1970er Jahren eine ihrer Schülerinnen auf einen nachgebauten Birkenthron.

