Beim Memminger Fischertagstheater gibt’s dieses Jahr „No a Leich für d’Lilly“

05.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Auch beim Schnäuzen muss das Timing stimmen. Erst als der optimale Zeitpunkt für Robert Jungers beherzten Griff zum Taschentuch sitzt, geht das Verhör weiter – und steuert auf die finale Wende zu. Gleich wird im Stück „No a Leich für d’Lilly“ die Luft für eine der anwesenden Personen ziemlich dünn. In der Krimikomödie wurde eine Schauspielerin ermordet und die Theatergruppe des Fischertagsvereins probt im Hof des Berufsbildungszentrums mit Regisseur Ralf Weikinger grade die Schlussszene der Täterjagd.

Theatergruppe im Fischertagsverein Memmingen setzt auf Krimi mit Humor

Dass die mit viel Witz über die Bühne geht, liegt nicht zuletzt am Gekabbel zwischen Kommissar Becker (Robert Junger) und Putzfrau Lilly Pfeiffer (Melanie Kamcke), die viel kriminalistisches Gespür hat, aber auch ein großes Mundwerk.

Selbiges erlebt das Publikum in schönstem Schwäbisch, denn Dieter Gottwalds Stück nach Charakteren von Jack Popplewell studieren die Memminger in einer Mundart-Version ein. Wiedererkennungseffekte bei treuen Besuchern des Fischertagstheaters sind übrigens nicht zufällig: Das Stück knüpft als Fortsetzung an eines an, das die Truppe vor zehn Jahren aufgeführt hat. (Lesen Sie auch im Interview: Das ist der neue Vorsitzende des Fischertagsvereins Memmingen.)

Gespielt wird in Memmingen eine Mundart-Version - und schönstem Schwäbisch

Fünf Männer und fünf Frauen spielen in der Krimikomödie, für die seit März geprobt wird. Die Gruppe liefert laut Weikinger dafür auch die Bühne, die Kostüme und die Dramaturgie. „Ich habe eine große Bewunderung dafür, wie sie sich in ihrer Freizeit reinhängen“, sagt Weikinger. Seine Aufgabe sieht er darin, „bei den Leuten das rauszulocken, was ich sehe“, und besonders den Jungschauspielern mit wenig Bühnenerfahrung zu helfen, einen Schritt weiter zu kommen.

Fischertagstheater 2023: Bekannte Gesichter dabei, aber auch einige Jungschauspieler

Froh über die vielen neuen Gesichter ist auch Gruppenleiter Bernd Klotz: „Wir werden alle nicht jünger. Umso wichtiger ist es, dass wir Neue an größere Rollen heranführen.“ Das Proben ist anstrengend, schweißt nach Klotz’ Worten aber auch zusammen. Und – das ist für ihn und Weikinger die Hauptsache – es macht viel Spaß. Der kommt auch diesmal nicht zu kurz. Unermüdlich wiederholen die Schauspieler ihre Einsätze und tüfteln an Verbesserungsvorschlägen, die Weikinger einbringt. Pausen, Tempo, Satzmelodie, Betonung und kleinste Gesten – jedes Detail prägt die Aussagekraft der Auftritte und die Dynamik der Szene.

Zwischendurch wird herzhaft gelacht – etwa als Klotz’ Figur die Schneiderin alias Anne Rauth bezahlt. Die fällt kurz aus der Rolle und ruft „Jetzt hasch’ mi echt erwischt“, als Klotz ihr nach vielen Wiederholungen plötzlich einen echten Hundert-Euro-Schein in die Hand drückt.

Premiere ist am Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr im Bonhoeffer-Haus. Weitere Termine: 15., 17., 18., 19. und 20. Juli (jeweils 20 Uhr) und 16. Juli (19 Uhr). Karten gibt’s an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Stadtinfo. Weitere Infos sind hier zu finden.

