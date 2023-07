Fischertag und Kinderfest in Memmingen: Schicken Sie uns Ihre Fotos und Anekdoten

Unsere Redaktion ist auf der Suche nach ganz persönlichen Heimatfest-Momenten: Wir freuen uns über Ihre Geschichten und Bilder zu besonderen Erlebnissen.

16.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Sommer, Sonne, Heimatfeste: In der kommenden Woche herrscht in der Stadt Memmingen Feierlaune. Mit ihrer langen Tradition sind das Kinderfest und der Fischertag für viele Memmingerinnen und Memminger nicht nur Fixpunkte im Jahreslauf, sondern auch ein Stück Identität.

Die Heimatfest-Woche lockt auch Gäste aus dem In- und Ausland nach Memmingen

So statten manche, die längst in weiter Ferne leben, ihrer Geburtsstadt und der Familie zu dieser Gelegenheit einen Besuch ab und Fans haben die Memminger Heimatfeste auch unter Gästen, die immer wieder aus dem In- und Ausland dazu anreisen. (Tipps für Freizeit und Urlaub: Diese 7 Dinge kann man nur im Allgäu machen.)

Einer der schönsten Momente im ganzen Jahr: die Feierstunde mit Tänzen und Liedern auf dem Marktplatz beim Kinderfest in Memmingen. Bild: Matthias Becker (Archivfoto)

Mit solchen Geschichten und Erinnerungen an besondere persönliche Momente bei den Heimatfesten – egal ob Glückserlebnis oder lustige Panne – möchten wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, diese besondere Zeit begleiten.

Senden Sie darum gerne Fotos zu solchen Erlebnissen und Ihre ganz eigenen Heimatfest-Anekdoten an die Redaktion unter folgenden Kontaktdaten:

Memminger Zeitung

Redaktion

Donaustraße 14

E-Mail: redaktion@mm-zeitung.de