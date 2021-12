Fischertagsverein Memmingen besetzt Posten neu

Hannes Trudel und Peter Haslach übernehmen Ämter. Das sind weitere Neuigkeiten aus dem Verein.

11.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Nachdem vor einigen Wochen die komplette Vorstandschaft des Fischertagsvereins Memmingen in ihren Ämtern bestätigt wurde, hat der Vereinsausschuss nun mit Hannes Trudel und Peter Haslach zwei neue Mitglieder in das Gremium berufen. Mit Manfred Wolters, Fischerkönig 2012, und Otto Karrer verlassen unterdessen zwei langjährige Mitglieder den Ausschuss. Sie wurden mit einem Präsent vom Ersten Vorsitzenden Michael Ruppert verabschiedet.

Noch auf der Suche nach einem Nachfolger

Otto Karrer war viele Jahre lang bei den Wallensteinspielen verantwortlich für die Grimmelschanze. Noch ist man auf der Suche nach einem Nachfolger für diesen Posten, teilt der Fischertagsverein mit. Otto Karrer selbst sei aber zuversichtlich, dass sich jemand finde und versprach, seinen Nachfolger tatkräftig zu unterstützen und einzuweisen.

Ein Verantwortlicher ist gefunden

Mit Hannes Trudel konnte zu den nächsten Wallensteinspielen nach intensiver Suche ein Verantwortlicher für den Reichshain gewonnen werden. Trudel sei sowohl im Verein bei den Stadtbachfischern, wie auch an Wallenstein als Mitglied bei den Kanonieren aktiv. Auf die Frage, wie er zu dem Posten gekommen ist, antwortete Trudel: „Mein Hauptmann sprach mich an und fragte, ob ich mir den Posten vorstellen könnte“. „Nach kurzem Überlegen stimmte ich zu, freue mich über die Berufung und auf die kommenden Aufgaben“.

Personelle Veränderung beim Krönungsfrühschoppen

Eine personelle Veränderung wird es auch beim Krönungsfrühschoppen am Fischertag geben. Bernd Reuter, der viele Jahre lang dem abdankenden Fischerkönig als Truchsess in den „Allerwertesten getreten hat“, hört auf eigenen Wunsch auf. Er wird jedoch weiterhin den Mittelaltermarkt bei den Wallensteinspielen organisieren.

Mit Peter Haslach fand der Verein laut Mitteilung rasch einen Nachfolger. Haslach sei viele Jahre lang Fähnrich bei der Stadtgarde Memmingen gewesen und kenne sich mit dem Heimatfest bestens aus. „Andreas Funke, der Mundschenk beim Frühshoppen, fragte bei mir nach. Mir liegt der Fischertag einfach am Herzen, ist er doch eines der beiden historischen Feste in unserer Stadt. Außerdem bin ich so dem Thron ganz nahe“, antwortete Haslach auf die Frage, warum er den Posten annahm.

Nun hoffen nicht nur die beiden „Neuen“ sondern der ganze Fischertagsverein Memmingen, dass nächstes Jahr sowohl der Fischertag als auch Wallenstein stattfinden können.