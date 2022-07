Unbekannter klaut Sonnenschirm am Fischertagsvorabend in Memmingen

Am Fischertagsvorabend in Memmingen hat ein Unbekannter ein ungewöhnliches Andenken mitgehen lassen: Jemand hat einen Sonnenschirm geklaut.

24.07.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Am Fischertagsvorabend in Memmingen haben Unbekannte ein ungewöhnliches Andenken mitgehen lassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat jemand in der Nacht von Freitag auf Samstag im Außenbereich eines Eiscafés im Bereich der Kalchstraße in Memmingen einen dort aufgestellten Sonnenschirm geklaut. Der Schaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Euro-Betrag.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 mit der Polizeiinspektion Memmingen in Verbindung zu setzen.

