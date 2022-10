Flexibus: Sechs weitere Gemeinden im Unterallgäu dabei

Knoten Ottobeuren–Markt Rettenbach wird erweitert. Welche Vorteile sich die Bürgermeister von dem Bus versprechen und wie es im Unterallgäu weitergehen soll.

32 Gemeinden im Landkreis Unterallgäu waren bislang an das Flexibus-Netz angeschlossen. Seit Dienstag sind es offiziell sechs Orte mehr. Der bisherige Knotenpunkt Ottobeuren–Markt Rettenbach wurde um die Gemeinden Sontheim, Erkheim, Ungerhausen, Holzgünz, Lauben und Westerheim erweitert. Die Bürgerinnen und Bürger haben dort nun die Möglichkeit, sich ohne festen Fahrplan und Route individuell von A nach B bringen zu lassen. Bestellt werden kann der Flexibus spätestens eine halbe Stunde vor Fahrtbeginn. In dem neu erschlossenen Gebiet wurden dafür nach Angaben der Flexibus KG, die die Busse betreibt, rund 300 neue Haltestelle eingerichtet, an denen ein Zustieg möglich wird.

Fahrt zum Arzt nach Erkheim

Welche Vorteile das neue Angebot mit sich bringt, erklärte Westerheims Bürgermeisterin Christa Bail stellvertretend für ihre Amtskollegen beim offiziellen Startschuss. „Mit dem Flexibus rücken unsere Gemeinden ein Stück weit besser zusammen.“ Da es in Westerheim selbst keine Arztpraxis gebe, könnten Bürgerinnen und Bürger nun beispielsweise unkomplizierter nach Erkheim fahren. Ottobeuren sei für die Gemeinden etwa wegen der Schulen und der Seniorenheime ein sehr zentraler Punkt. Zudem hob Bail Sontheim mit seinem Bahnhof hervor. Sie verwies auch darauf, dass es bereits bei der Umfrage zum seniorenpolitischen Gesamtkonzept den großen Wunsch in der Bevölkerung gegeben habe, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern.

Dass das Fahrgastpotenzial beim Flexibus bei den bestehenden Knoten „bei weitem noch nicht ausgeschöpft“ ist, betonte Busunternehmer Josef Brandner von der Flexibus KG. In Ottobeuren seien es im Schnitt etwa 100 Fahrgäste pro Woche. Daher appellierte er an die anwesenden Bürgermeister, in dieser Sache Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Er wies auch darauf hin, dass der Flexibus den ÖPNV insbesondere in der Fläche ergänzen, aber nicht ersetzen solle. Man tue sich jedoch unheimlich schwer, Mobilität auf dem Land anzubieten, denn die Zahl der Fahrzeuge im Unterallgäu wachse von Jahr zu Jahr. Trotzdem gebe es den Anspruch der Menschen, dass sie auch öffentlich mobil sein können. Daher seien der Bahnknoten Sontheim als auch der Busknoten Ottobeuren wichtige Bestandteile des erweiterten Netzes. Laut Brandner gibt es in dem Bus acht Plätze, zudem ist er barrierefrei ausgestattet.

Mittlerweile habe 110.000 Unterallgäuer Zugang zum Flexibus

Landrat Alex Eder begrüßte die sechs neuen Mitglieder in der „Flexibus-Familie“. Das bedeute, dass in den mittlerweile sechs Knoten im Landkreis schon 110.000 Bewohnerinnen und Bewohner Zugang zu diesem Angebot hätten. Der Flexibus stellt aus seiner Sicht eine „Scharnierfunktion“ dar, um auf ganz kurzen Wegen in das bestehende Liniennetz zu gelangen. Im Unterallgäu gebe es zahlreiche Orte und Ortsteile. Aufgrund dieser Kleingliedrigkeit sei es für den Landkreis nicht möglich, feste Linien zu installieren. „Ich bin aber überzeugt davon, dass der Flexibus ein sehr ökonomisches und auch ökologisches Mittel ist, um Menschen ohne Auto oder Führerschein am öffentlichen Verkehrsnetz teilhaben zu lassen.“

Aus diesem Grund sollen bis Ende 2023 auch die restlichen weißen Flecken auf der Karte beseitigt werden. Wie der ÖPNV-Beauftragte des Landkreises, Helmut Höld, am Rande der Veranstaltung erklärte, sollen noch die Knoten Bad Grönenbach–Legau und Markt Wald hinzukommen. Doch nicht alle 52 Gemeinden im Unterallgäu werden wohl dem Flexibus-System angehören. So sind laut Höld Trunkelsberg, Memmingerberg und Buxheim bereits an den Memminger Stadtverkehr angebunden.

Weitere Infos zum Flexibus unter: www.flexibus.net