Floorball: Der SV Amendingen fährt zur Deutschen Meisterschaft

Bei der Süddeutschen U15 Floorball-Meisterschaft in Memmingen qualifiziert sich Amendingen für die nationalen Titelkämpfe. Wann und wo diese stattfinden.

02.05.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Die U15-Junioren des SV Amendingen (SVA) haben sich bei der Süddeutschen Floorball-Meisterschaft in Memmingen Platz zwei gesichert. Im entscheidenden Spiel mussten sie sich dem amtierenden Bayerischen Meister FC Stern München knapp 3:4 geschlagen geben. Als Süddeutscher Vizemeister haben sich die Jungs, bei denen auch zwei Mädchen mitspielen, für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, die am 20./21. Mai in Schenefeld (bei Hamburg) ausgetragen wird.

In der Sporthalle der Realschulen herrschte beste Stimmung. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Schirmherr der Veranstaltung, startete das Turnier mit dem Eröffnungsbully. Die Trainer der beiden bayerischen Teams, Andreas Karg (SV Amendingen) und Marius Fisterer (FC Stern München), waren vor Turnierbeginn optimistisch: „Wir haben gute Chancen, können aber die beiden Teams aus Baden-Württemberg nicht so recht einschätzen“, sagten sie. Am Ende standen für die beiden Vertreter Bayerns, die sich als Meister beziehungsweise Vizemeister der Verbandsliga für die „Süddeutsche“ qualifiziert hatten, klare Siege gegen den TV Schriesheim und die TSV Calw „Lions“. Im letzten Spiel des Tages hatte dann der FC Stern München im direkten Duell gegen die „Stadtbach-Piranhas“ des SVA ganz knapp die Nase vorne.

Die Süddeutsche Floorball-Meisterschaft wurde auf dem Kleinfeld ausgetragen

Die Süddeutsche Meisterschaft wurde auf dem Kleinfeld ausgetragen. Die Spielfläche war 28 mal 16 Meter groß und lag damit knapp über dem Mindestmaß von 26 mal 14 Metern. Jedes Team bestand aus drei Feldspielern und einem Torhüter. Das Großfeld dagegen entspricht dem Handballfeld. Dort spielen fünf gegen fünf plus Torwart gegeneinander. Hochburgen des Sports sind Schweden, Finnland, die Schweiz und Tschechien, aber eben auch der SV Amendingen. Die Floorball-Abteilung des Vereins wird von André Streifer geleitet. Sie hat 140 Mitglieder mit rund 110 aktiven Spielern und Spielerinnen in allen Altersklassen, von der U9 bis zu den Herren.

Wie es zur Gründung der Floorball-Abteilung in Amendingen kam

Wie kam es eigentlich dazu, dass im Januar 2014 beim SV Amendingen eine eigene Abteilung für Floorball gegründet wurde? Streifer erklärte: „Mein Sohn Patrick war Fußballer. Ich selbst habe früher Streethockey gespielt und meinem Sohn gelegentlich meinen Schläger geliehen. Ich sah dann, dass er sich mit dem Schläger viel geschickter anstellte als mit dem Fußball, und habe ihn gefragt, ob er nicht mal Lust habe, beim SV Ochsenhausen ein Floorball-Training mitzumachen. Weil er und sein Freund Fabian Zimmermann Spaß an der Sache hatten, haben wir – Fabians Vater Andreas und ich – uns 2013 an den SV Amendingen gewandt und sind auf offene Ohren gestoßen. Wir haben mehr und mehr Hallenzeiten und von Anfang an viel Zulauf bekommen.“ Mittlerweile spielen nahezu alle Altersklassen des Vereins um nationale Floorball-Titel mit.

Die U15 des SV Amendingen spielt in der Verbandsliga Bayern. Der Liga gehören acht Mannschaften an. Ähnlich wie beim Faustball treffen einige Teams an mehreren Spieltagen aufeinander. In der regulären Saison spielt der SV Amendingen zunächst zweimal gegen jeden Gegner. Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Bei Punktgleichheit in der Tabelle zählt das Torverhältnis. Die besten vier Teams der Liga tragen dann noch eine Meisterrunde aus. In der Spielzeit 2022/23 belegten die „Stadtbach-Piranhas“ des SV Amendingen Platz zwei hinter dem FC Stern München.

Was genau ist eigentlich Floorball?

Floorball – auch Unihockey genannt – ist eine relativ junge Sportart, die Parallelen zum Eishockey aufweist, aber kostengünstiger ist, weil man weder Eis noch eine teure Ausrüstung braucht.

Die Spieler: Die Feldspieler schützen ihre Augen mit einer Brille, die Torhüter sind gepolstert und tragen einen Schutzhelm. Der Schaft des Schlägers besteht überwiegend aus Carbon, die gekrümmte Schaufel aus Kunststoff.

Der Ball: Anders als beim Hockey darf der Plastikball, der sechsundzwanzig Löcher aufweist und laut Spieler Benedikt Föhr bis zu 200 Stundenkilometer schnell wird, mit beiden Seiten der Schaufel geführt und geschlenzt werden.

Die Strafen: Wie beim Eishockey darf hinter dem Tor gespielt und fliegend gewechselt werden. Und es gibt Strafzeiten: zwei Minuten, zweimal zwei Minuten, zehn Minuten und Matchstrafe. Bei einem Tor in Überzahl erlischt die Strafe, Matchstrafe ausgenommen. Allerdings ist Floorball ein extrem faires Spiel. So hatten die vier Schiedsrichter Silke Hager, Jonas Mandolla, Burkhard Kunzendorf und Sven Auerswald bei der „Süddeutsche“ in Memmingen keinerlei Probleme mit der Spielleitung.

Die Schiedsrichter: Zwei Schiedsrichter leiten ein Spiel. Dabei geht es durchaus rasant zur Sache. Ein Bodycheck ist nicht erlaubt. Aber man dürfe beim Gegner „andocken“ und ihn wegschieben. Kommt es zu einem Foul, wird es mit einem Freischlag geahndet. Wird eine klare Torchance vereitelt, wird ein Penalty verhängt, ganz egal, wo auf dem Feld das Vergehen stattgefunden hat.

Die Spielzeit: Die Spielzeit beträgt zweimal zwanzig Minuten. In den letzten drei Minuten wird die Zeit bei jeder Unterbrechung angehalten. Einen weiteren Unterschied zum Eishockey gibt es: Der Torhüter hat keinen Schläger. Er fängt den Ball mit den Händen oder stoppt ihn mit dem Körper. Dabei muss sich mindestens ein Körperteil von ihm noch im Torraum befinden. Im Gegenzug darf kein angreifender Spieler den Schutzraum des Torhüters betreten. Tore können von jeder Stelle des Spielfeldes aus erzielt werden.

Wissenswertes zur Süddeutschen Meisterschaft und zum SV Amendingen

Ergebnisse: TV Schriesheim – FC Stern München 5:13, TSV Calw – SV Amendingen 2:17, FC Stern München – TSV Calw 19:4, SV Amendingen – TV Schriesheim 8:2, TV Schriesheim – TSV Calw 21:9, FC Stern München – SV Amendingen 4:3

Torjäger, Scorer: Johannes Probst (SV Amendingen) und Imo Ziemendorf (FC Stern München) waren mit jeweils zehn Treffern die Top-Torjäger. Erfolgreichste Scorer (Tore und Vorlagen) waren Florentin Wölfer und Phillip Härter (beide TV Schriesheim) mit jeweils 13 Punkten.