Floorball: Großer Jubel beim SV Amendingen über Trophy-Sieg

Vier junge Floorball-Spieler des SV Amendingen gewinnen mit dem bayerischen U17-Landeskader in Magdeburg die Trophy.

13.06.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Am Ende gab es kein Halten mehr: Nach einer irren Schlussphase hat der neuformierte bayerische U17-Landeskader der Floorball-Junioren in Magdeburg seinen Trophy-Titel verteidigt. Weil zeitgleich auch die Juniorinnen siegten, war es für die Regionalauswahlen des Südens ein doppelt goldenes Wochenende. Mit dabei war in Magdeburg das Amendinger Quartett Raphael Landherr, Luca Scharnagl, Jannik Buhmann und Johannes Probst.

Nach dem Trophy-Gewinn im Winter hatte sich der allergrößte Teil des damaligen Landeskaders altersbedingt aus der U17 verabschieden müssen. Doch auch mit neuformierter Truppe blieb für alle, die es mit dem Süden halten, das alte Zittern: wenn erstplatziert, dann mit allen erdenkbaren Wendungen und Herzschlag-Finishs. Waren im Januar noch vier Verlängerungen notwendig, um sich die Krone aufzusetzen, so brauchte es diesmal zweifache Schützenhilfe und zwei eigene Treffer in den letzten 77 Sekunden.

Johannes Probst und Raphael Landherr werden ins All-Star-Team gewählt

Mit Johannes Probst (SV Amendingen) wurde ein Süd-Angreifer und gleichzeitig Vertreter der mit zwölf Erfolgserlebnissen sparsamsten Offensive ins All-Star-Team gewählt. Neben ihm sicherten sich auch seine beiden defensiven Teamkollegen Raphael Landherr (Torwart, Amendingen) und Jonathan Krevet (Verteidiger, „Red Hocks“ Kaufering) diese Auszeichnung.

Bis kurz vor Schluss schien es, als platze der Traum von der Titelverteidigung. Während die Süd-Mannschaft im Kollektiv ausgezeichnet verteidigte, war das Spiel nach vorne auch über längere Strecken eher unrund anzuschauen. „Defensiv sind wir mit dem Ergebnis zufrieden“, fasste der neue Headcoach Federico Vanoni zusammen. Offensiv habe bisweilen aber „der Punch“ gefehlt. So stand es 1:2, als Vanoni im letzten Spiel, gegen den direkten Konkurrenten Sachsen-Anhalt, seine Auszeit zog. Denn ein Sieg in regulärer Spielzeit musste her – ansonsten wäre der Jubel beim Abpfiff auf der anderen Seite des Spielfelds losgebrochen.

Als gegen Sachsen-Anhalt nur noch acht Sekunden zu spielen sind

Torwart Landherr verließ zugunsten eines weiteren Angreifers das Feld. Eine Minute später hatte sich Probst in Stellung gebracht, und der Plan ging auf: Abschluss aus spitzem Winkel, Ausgleich, noch ein Treffer nötig und 77 Sekunden auf der Uhr. Dass sich Sachsen-Anhalt nun eine Strafe einhandelte, gab der Süd-Schlussoffensive weiteren Auftrieb. Wieder Probst aus spitzem Winkel, diesmal mit der wohl letzten Aktion, wieder Tor.

Die verbleibenden acht Sekunden waren nur noch ein kurzes Intermezzo im bayerisch-baden-württembergischen Jubel. Nachdem der nächste Bully gewonnen worden war, war das Spiel vorbei – und der Süden auf den allerletzten Metern auf den ersten Rang gerutscht.

„Eine wilde Verfolgungsjagd“, räumte der Amendinger Ausgleich-, Siegtor- und Goldschütze selbst ein. Dabei verwies Probst auch auf die Kollektivleistung. So sah es auch sein SVA-Kamerad Luca Scharnagl: „Dass jeder jeden gepusht hat, war einer der Punkte, wieso wir noch gewonnen haben.“

Luca Scharnagl und Jannik Buhmann vom SVA ziehen Bilanz

„Wir wollten den Titel unbedingt verteidigen“, umriss SVA-Verteidiger Jannik Buhmann die hohen selbst gesteckten Ziele. Das klappte. SVA-Goalie Raphael Landherr freute sich über die Berufung ins All-Star-Team. „Eine große Ehre“, sagte er.

Das Fazit für die Spieler aus Amendingen zog stellvertretend Luca Scharnagl: „Ich bin sehr zufrieden.“ (mit fvb)