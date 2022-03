Vor kurzem landeten hier noch Flüge aus dem Allgäu: Flughafen Lemberg ist Ziel russischer Angriffe

Betroffenheit in Memmingen: Heute schlugen russische Raketen am Flughafen Lemberg ein. Bis vor drei Wochen gab es noch Flüge vom Flughafen Memmingen nach Lwiw.

18.03.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Erst die Angriffe auf Memmingens Partnerstadt Tschernihiw, nun das. Der Krieg in der Ukraine löst in Memmingen weiterhin unmittelbare Betroffenheit aus.

Heute am Freitagmorgen schlugen am Flughafen Lwiw mehrere russische Raketen ein. Nach Angaben aus der Ukraine wurde ein Flugzeugreparaturwerk zerstört. Der Flughafen Lemberg in der Westukraine war bis vor drei Wochen noch ein stark frequentiertes Flugziel des Flughafens Memmingen. Mehrmals in der Woche fanden Flüge von und nach Lwiw mit Wizzair und Ryanair statt.

Bis Ende Februar noch mehrmals wöchentlich Flüge von Memmingen nach Lemberg

So flog die ungarische Fluglinie Wizzair noch in der letzten Februarwoche 2022 von und nach Lemberg. Zweimal wöchentlich standen die Flüge Memmingen - Lviv und umgekehrt auf dem Winterflugplan 2021/22. Mit der Fluggesellschaft Ryanair ging es ebenfalls zweimal wöchentlich ab Memmingen nach Lemberg und zurück. Mit Beginn des Krieges stellten die Airlines sämtliche Flüge ein - inzwischen auf unbestimmte Zeit. Der Luftraum über der Ukraine ist für die zivile Luftfahrt gesperrt.

Lemberg in der Westukraine liegt nur 70 Kilometer von der Grenze zu Polen - und damit zur Nato-Grenze - entfernt. Die Stadt ist Sammelpunkt für Tausende von Kriegs-Flüchtlingen, die sich auf den Weg in den Westen gemacht haben.

Wie es nach ukrainischen Angaben heißt, hätten sich in Lwiw am Freitagmorgen heftige Explosionen ereignet. In der Nähe des Danylo Halytskyi International Airport Lviv (internationaler Flughafencode: LWO) seien mindestens drei russische Raketen eingeschlagen. Über dem Gelände hing dunkler Rauch.

Ein Flugzeugreperaturwerk sei zerstört, der Flughafen selbst sei nicht direkt getroffen worden. Opfer gebe es nach ersten Angaben nicht.

Erst am vergangenen Sonntag (13.3.22) starben laut Meldungen aus Kiew mindestens 35 Menschen bei einer Attacke auf einen Truppenübungsplatz unweit von Lwiw. 134 Menschen wurden verletzt.

