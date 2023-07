Grenzpolizei bugsiert Betrunkene aus Spanien-Flieger am Allgäu Airport

Zwei junge Männer schlagen im Flugzeug am Allgäu Airport über die Stränge. Schlussendlich holt sie die Grenzpolizei aus dem Flieger, einer landet in Gewahrsam.

30.06.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Zwei angetrunkene Männer haben sich vor dem Abflug eines Fliegers am Allgäu Airport in Memmingen so aufgeführt, dass die Grenzpolizei sie vom Flug nach Spanien ausschloss. Laut Polizei saßen die 25 und 26 Jahre alten Männer bereits im Flugzeug und fielen dem Personal wegen ihres aggressiven und angetrunken wirkenden Verhaltens auf.

Im weiteren Verlauf missachteten sie Anweisungen der Flugbegleiter und -Begleiterinnen und pöbelten das Personal an, woraufhin sie vom Flug ausgeschlossen wurden.

Betrunkene Fluggäste am Flughafen Memmingen: Grenzpolizei bugsiert junge Männer aus Spanienflieger

Da die Männer sich weigerten, das Flugzeug zu verlassen, schritt die Grenzpolizei ein und begleitete die Angetrunkenen aus der Maschine. Auf dem Rückweg zum Terminalgebäude ließ sich einer der Männer absichtlich fallen und verletzte sich dabei am Kopf, sodass die Beamten einen Rettungsdienst rufen mussten.

Der Angetrunkene verweigerte aber die Behandlung und blieb auch den Sanitätern über aggressiv. Letztlich wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen, den er verlassen durfte, als er ausgenüchtert war.

Die Kosten für den Einsatz werden dem Mann in Rechnung gestellt - beim Einsatz wurden weder Polizisten, noch Sanitäter verletzt.

