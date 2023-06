Flughafen Memmingen: Betrunkener Passagier muss Flugzeug verlassen

Weil er zu betrunken war, ist ein 53-Jähriger von seinem Flug ab Memmingen ausgeschlossen worden. Doch er weigerte sich, das Flugzeug zu verlassen.

20.06.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Ein betrunkener 53-Jähriger ist am Montagnachmittag am Flughafen Memmingen aufgrund seines Zustandes von seinem Flug ausgeschlossen worden. Laut Angaben der Polizei war der Mann bereits an Bord des Flugzeuges, als er den Stewardessen durch sein alkoholbedingtes Verhalten auffiel. Er wurde daher von seinem Flug ausgeschlossen.

Flughafen Memmingen: Betrunkener von Flug ausgeschlossen

Da der 53-Jährige sich weigerte, das Flugzeug zu verlassen, informierten Mitarbeiter des Airports die Grenzpolizei Memmingen. Nach dem Eintreffen der Beamten, folgte der Mann deren Anweisungen, sodass sie ihn ohne Aufsehen aus dem Flugzeug begleiten konnten. Da laut Polizei keine strafbare Handlung festgestellt wurde, entließen die Beamten den Mann anschließend aus dem Gewahrsam.

