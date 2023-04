Betrunkener Reisender darf am Allgäu Airport nicht mitfliegen und belästigt Gäste

Weil er betrunken war, durfte ein 43-Jähriger am Flughafen Memmingen nicht mitfliegen. Auch seine Chance auf eine Umbuchung verspielte er kurz darauf.

13.04.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Ein betrunkener 43-jähriger Reisender ist am Mittwoch am Flughafen Memmingen aufgrund seines Zustandes von seinem Flug ausgeschlossen worden und hat daraufhin mehrere Gäste in einem Café belästigt. Laut Polizeiangaben wollte der Mann am Morgen von Memmingen aus nach Bulgarien fliegen. Da er allerdings stark angetrunken war, verweigerte man ihm den Mitflug.

Flughafen Memmingen: Betrunkener Reisender belästigt Café-Gäste

Stattdessen bot man dem 43-Jährigen an, sein Ticket auf einen späteren Flug umzubuchen, sollte er bis dahin wieder nüchtern sein.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Umbuchung zwar durchgeführt, der Mann trank danach aber trotzdem weiter. Am Mittag belästigte er in betrunkenem Zustand mehrere Gäste eines Flughafencafés woraufhin die Beamten der Grenzpolizei einen Platzverweis gegen ihn aussprachen. Der zuvor durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Lesen Sie auch: 15-jähriger Junge raucht im Ryanair-Flieger nach Memmingen