Zwei Männer am Flughafen Memmingen festgenommen

Mehrere Haftbefehle hat die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen vollstrecken können. Ein Georgier und ein Rumäne befinden sich nun in Haft.

20.09.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hat in der laufenden Woche bereits zwei Männer am Allgäu Airport festgenommen. Erst am Dienstag wurde ein Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Georgier vollstreckt.

Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls gesucht. Eine Geldstrafe konnte der 48-Jährige nicht aufbringen, weswegen ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt in Memmingen brachten.

Grenzpolizei nimmt zwei Männer am Flughafen Memmingen fest

Erst am Montag verhafteten die Beamten einen 50-jährigen Rumänen am Flughafen. Der Mann war durch das Amtsgericht Neuburg an der Donau zur Untersuchungshaft nach einem räuberischen Diebstahl ausgeschrieben. Die Polizei führte den Rumänen am Dienstag in Neuburg vor, wo das Amtsgericht den Haftbefehl des Mannes bestätigte. Er wurde anschließend ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt in Memmingen gebracht.

Einreise verweigert - Grenzpolizei weist zwei Menschen am Flughafen Memmingen wieder aus

Bei einer Kontrolle eines Flugs aus Belgrad am Dienstag stellten Beamte der Grenzpolizei fest, dass eine 50-jährige Bosnierin ihr Touristenprivileg bereits ausgeschöpft hatte. Für eine erneute Einreise wäre ein Visum nötig, das die Frau nicht vorweisen konnte. Sie muss nun im Transitbereich des Flughafen München auf den nächsten Flieger nach Bosnien warten.

Schneller zurück ging es für einen 47-jährigen Bulgaren, der am Mittwochmorgen von Sofia nach Memmingen geflogen ist. Die Polizei stellte bei seiner Kontrolle fest, dass laut Bundespolizei dem Mann die Einreise verweigert werden solle.

Da der 47-Jährige keine anderslautenden Dokumente vorlegen konnte, musste der Mann umgehend zurück nach Bulgarien fliegen.

