Diebstahl bei Sicherheitskontrolle am Flughafen Memmingen

20.07.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Die Warterei am Flughafen kann ziemlich langweilig sein. Da kommt man auf dumme Ideen. Zum Beispiel die Person vor sich in der Schlange zu bestehlen. Das geschah am Donnerstag, 19. Juli, am Flughafen Memmingen, berichtete die Polizei. Zwei 20-Jährige, die bei der Sicherheitskontrolle anstanden, bemerkten, dass die Frau vor ihnen eine Kollektenkiste bei sich hatte, in der eine zweistellige Summe Bargeld lose herumlag.

Zwei Frauen stehlen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Memmingen Bargeld

Die Kontrolle dieser Frau dauerte länger, und so nutzten die beiden Diebinnen ihre Chance und steckten das Geld ein.

Anhand der Videoüberwachung konnten die Polizisten die beiden mutmaßlichen Täterinnen allerdings noch vor ihrem Abflug am Gate und identifizieren und überführen.

