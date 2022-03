Flughafen Memmingen: Elf Verstöße gegen die Schulpflicht allein am Montag aufgedeckt

Die Polizei hat am Flughafen Memmingen nach den Ferien mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Was den Eltern nun droht.

08.03.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Am Montag war bereits der erste Schultag nach den Winterferien in Bayern und Baden-Württemberg. Nichtsdestotrotz haben Beamte der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen elf Verstöße gegen die Schulpflicht entdeckt. Wie die Polizei berichtet, betraf das Familien, die am Montag per Flug aus Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Irland, Nordmazedonien und Großbritannien einreisten.

Schulschwänzer am Allgäu Airport: Geldbuße für die Eltern

Laut Polizei konnten die angetroffenen Eltern keine Schulbefreiungen ihrer Kinder für diesen Tag vorweisen. Die Beamten schicken nun Anzeigen gegen die Erziehungsberechtigte an die bayerischen Schulämter. Auch die außerbayerischen Schulämter werden informiert. (Lesen Sie auch: Nahe Memmingen: Lkw überrollt Dachs und verliert literweise Diesel)

Da es sich bei den Verstößen es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, sehen die Eltern nun jeweils einer Geldstrafe entgegen.

