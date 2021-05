Corona: Flughafen Memmingen erweitert Test-Angebot - Kostenlose PCR- und Antigen-Untersuchungen

Mehr Corona-Testangebote am Flughafen Memmingen: Neben den kostenlosen PCR-Tests gibt es ein Antigen-Schnelltestcenter und Angebote für internationale Reisende.

05.05.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Neues Antigen-Schnelltestcenter: Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, kann sich kostenlos im neuen Antigen-Schnelltestcenter der Firma EcoCare testen lassen. Öffnungszeiten: täglich von 5 bis 23 Uhr. Es ist in einem Zelt neben dem Parkplatz P1 in der Nähe des Terminals untergebracht. Die Befunde werden innerhalb von 15 bis 20 Minuten in deutscher Sprache per E-Mail übermittelt. Wer sich dort testen lassen möchte, muss sich zuvor hier anmelden.

PCR-Testcenter: Das PCR-Testcenter gibt es bereits seit längerer Zeit. Es ist in einer ehemaligen Lärmschutzhalle neben dem Parkplatz P1 untergebracht. Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 24 Uhr. Dort werden für Anwohner und Reisende, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, kostenlos PCR-Tests angeboten. Die Befundübermittlung erfolgt laut Flughafen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Auch für dieses Testcenter sind Anmeldungen nötig.

Internationale Passagiere: Für Reisende aus dem Ausland steht jetzt ein weiteres, umfangreiches Testangebot zur Verfügung - gegen Gebühr.

Weitere Testangebote: Die Firma EcoCare bietet am Flughafen Memmingen zusätzlich gegen Gebühr PCR-Tests sowie Antigen- und Antikörper-Schnelltests an - und zwar ebenfalls im Antigen-Schnelltestcenter. Es werden auch Abstriche bei Kindern ab drei Jahren vorgenommen. Für alle dieses Tests ist eine Anmeldung nötig.

