Flughafen Memmingen: 59-Jährige stiehlt nach Sicherheitskontrolle Männergürtel

Einen kuriosen Diebstahl klärten am Freitagabend Security-Mitarbeiter am Flughafen Memmingen. Doch ein Detail bleibt unklar.

13.05.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Am Freitagabend steckte eine 59-jährige Frau nach der Sicherheitskontrolle einen fremden Ledergürtel in ihre Handtasche, so die Polizei. Zuvor hatte der Eigentümer seinen Gürtel für die Gepäck- und Sicherheitskontrolle abgelegt.

Nachdem sein Markengürtel verschwunden war, alarmierte er den Sicherheitsdienst - gemeinsam mit der Memminger Grenzpolizei ermittelten die Security-Mitarbeiter die Täterin. Auf der Videoüberwachung war sie offensichtlich gut zu erkennen.

Den Grund für den Diebstahl konnte oder wollte sie nicht nennen, so die Polizei.