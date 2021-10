Flughafen Memmingen: Frau wird nach Streit von Flug ausgeschlossen

Eine 35-Jährige durfte am Flughafen Memmingen ihren Flug nach einem Streit nicht antreten. Danach beleidigte sie die Polizisten und leistete Widerstand.

20.10.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Am Dienstag Nachmittag wurden die Beamten der Grenzpolizei Memmingen zu einem Streit im Terminal des Allgäu Airports gerufen. Dort fanden die Beamten eine 35-jährige Deutsche vor, die von einer Mitarbeiterin der Abfertigungsfirma aufgefordert wurde, einen Aufpreis für ein Gepäckstück zu zahlen. Die Frau reagierte sehr gereizt und es entwickelte sich ein Streit, was dazu führte, dass sie wegen ihres aggressiven Verhaltens vom Flug nach Nordmazedonien ausgeschlossen wurde.

Eltern können 35-Jährige beruhigen

Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten verweigerte sie auch die Herausgabe ihrer Personalien und im weiteren Verlauf kam es zu wüsten Beleidigungen der Beamten. Nachdem die Situation kommunikativ nicht gelöst werden konnte, wurde die aufgebrachte Frau zur Feststellung ihrer Identität zum Polizeigebäude am Flughafen gebracht. Schreiend und mit ihren Füßen stampfend konnte die Frau letztlich nur von ihren anwesenden Eltern beruhigt werden. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Bei der Aktion wurde niemand verletzt.

Lesen Sie auch: Polizei greift mehrere illegal Einreisende und per Haftbefehl Gesuchte am Allgäu Airport in Memmingen auf