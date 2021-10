Flughafen Memmingen: Grenzpolizei lässt angeblichen Studenten nicht einreisen

Ein 30-Jähriger Georgier hat sich bei der Einreise am Flughafen Memmingen als Student ausgegeben. Der Grenzpolizei fiel gleich auf, dass da was nicht stimmt.

Mit dem Wizzair-Flug aus Kutaissi in Georgien wollte ein angeblicher Student am Sonntagabend (3.10.21) am Allgäu Airport nach Deutschland einreisen.

Die Beamten der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen stellten bei der Kontrolle aber fest, dass der Mann weder in Deutschland, noch in den Schengen-Staaten als Student immatrikuliert war.

Auch hatte er nicht genügend Geld dabei, um sich seinen Aufenthalt zu finanzieren. Zudem wurde er wegen Diebstahls von einer deutschen Staatsanwaltschaft gesucht. Die Grenzbeamten wiesen den 30-Jährigen daraufhin zurück, außerdem ermitteln sie jetzt wegen versuchter illegaler Einreise nach dem Aufenthaltsgesetz.

Grenzpolizei am Flughafen Memmingen erwischt per Haftbefehl Gesuchten

Schon am Samstag waren die Polizisten am Flughafen Memmingen fündig geworden. Bei einem 31-jährigen Passagier aus Moldawien stellten sie bei der Einreisekontrolle fest, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde er per Haftbefehl gesucht.

Diesen konnte er jedoch abwenden, weil er 682 Euro bezahlte. Im Anschluss konnte der Moldawier laut Mitteilung weiter nach Österreich reisen.

