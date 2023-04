Betrunkene und Schulschwänzer halten Polizei am Allgäu Airport auf Trab

Alle Hände voll zu tun hatte die Grenzpolizei gestern am Flughafen Memmingen: Gleich vier Schulschwänzer wurden dort ertappt - und mehrere Männer machten Ärger.

28.04.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Wieder Schulschwänzer am Flughafen Memmingen: Anstatt im Unterreicht zu sein, hatten gleich vier Minderjährige laut Allgäu-Airport-Grenzpolizei ihre Osterferien eigenmächtig verlängert.

Sie wurden mit ihren Eltern bei Kontrollen am Flughafen angetroffen.

In allen Fällen wurden die Ferien ohne Erlaubnis der Schulen durch Krankmeldungen verlängert. Betroffen waren Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben, elf, zwölf und 16 Jahren.

Gegen die Eltern leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierten die Schulen. Rund um die Schulferien kontrolliert und erwischt die Polizei in großer Regelmäßigkeit Kinder und Jugendliche am Memminger Flughafen, die eigentlich in die Schule gehörten.

Vor Mallorca-Flug: Betrunkene sorgen für Ärger - zwei Männer dürfen nicht mitfliegen

Doch das war nicht alles: Gleich mehrer Unruhestifter beschäftigten die Polizei gestern am Flughafen Memmingen. Eine Gruppe junger Männer wollte am Vormittag am Allgäu Airport ab Memmingen nach Mallorca fliegen und befand sich bereits vor Abflug in Feierlaune.

Ein 25-Jähriger aus der Gruppe war laut Polizeimitteilung derart angetrunken, dass er vom Flughafenpersonal mehrfach ermahnt wurde.

Letztlich stiftete er "fortwährend Unruhe und belästigte andere Passagiere". Deshalb musste die Grenzpolizei Memmingen hinzugezogen werden. Der Einsatz mehrerer Beamter sei notwendig gewesen, um die Lage zu beruhigen, heißt es in einer Mitteilung.

Der 25-Jährige und ein weiterer Mann im Alter von 27 Jahren wurden vom Mallorca-Flug ausgeschlossen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Flughafen Memmingen: Passagier belästigt andere Fluggäste und darf nicht mit nach Kroatien

Am Mittag wurde der Grenzpolizei Memmingen vom Sicherheitspersonal des Allgäu Airports dann mitgeteilt, dass ein Flugpassagier am Gate Unruhe stifte und andere Fluggäste belästige. Der 63-Jährige wurde mehrfach vergeblich ermahnt und aufgefordert, Ruhe zu geben - letztlich musste die Polizei hinzugerufen werden.

Daraufhin konnte die Lage zwar beruhigt werden, der Mann wurde aber dennoch vom Flug ausgeschlossen.

___________________________________________________________

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen