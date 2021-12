Verstoß gegen die Schulpflicht und Haftbefehl bei Kontrollen am Allgäu Airport festgestellt

Bei einer Kontrolle am Flughafen Memmingen wurde ein Haftbefehl festgestellt. In zwei Fällen wollten Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern verreisen.

Bei einer Einreisekontrolle am Flughafen Memmingen haben Beamte der Grenzpolizei am Dienstag einen Mann angetroffen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Wie die Polizei berichtet, hatte eine baden-württembergische Staatsanwaltschaft einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 60-Jährigen gestellt. Durch die Zahlung des geforderten Betrages von 530 Euro konnte der Mann den Haftbefehl abweisen und nach Deutschland einreisen. Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde von dem Sachverhalt informiert.

Flughafen Memmingen: Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt

Bei Ausreisekontrollen am Dienstag hat die Polizei am Flughafen Memmingen zwei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Offenbar wollten Eltern schon jetzt mit ihren schulpflichtigen Kindern verreisen. Die Weihnachtsferien in Bayern beginnen allerdings erst am 24. Dezember 2021.

Ein Appell der Polizei in diesem Zusammenhang: Wenn Eltern mit schulpflichtigen Kindern über die bayerischen Flughäfen in die Weihnachtsferien starten wollen, sollten sie sich an die erteilten Schulbefreiungen halten. Wenn keine Schulbefreiung erteilt wurde, gibt es eine Anzeige an bayerische Schulämter oder Mitteilungen an die Schulämter in anderen Bundesländern.

